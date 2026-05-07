“살 뺐더니 여배우가 보여”…21.5kg 폭풍 감량, 인생 바뀐 中여성

세줄 요약 친구의 한마디에 다이어트 결심, 양미 닮은꼴 기대

4개월 만에 21.5㎏ 감량, 외모와 자존감 변화

전문가들, 급격한 감량의 건강 위험 경고

이미지 확대 친구의 “살 빼면 양미 닮을 것” 한마디에 4개월간 21.5kg 감량에 성공한 중국 여성의 다이어트 전후 모습. 더우인

이미지 확대 중국의 여배우 양미. 위키미디어 커먼스

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중국의 한 여성이 “살 빼면 유명 여배우를 닮을 것”이라는 친구의 말 한마디에 4개월 만에 21㎏을 감량해 화제다. 하지만 전문가들은 급격한 다이어트의 위험성을 경고하고 있다.6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 저장성에 사는 한 여성은 친한 친구로부터 “살 빼면 양미를 닮을 것”이라는 말을 듣고 다이어트를 시작했다. 중국의 유명 여배우인 양미는 날씬한 몸매로 유명하다.키 156cm인 이 여성은 당시 체중이 64㎏였다. 이 여성은 다이어트를 시작하기 전 스스로의 모습을 “배는 공처럼 나왔고, 등은 곰 같았으며, 이중턱도 있었다”고 묘사했다.4개월 동안 꾸준히 운동하고 식단을 조절한 결과 21.5㎏ 감량에 성공했다. 과정은 쉽지 않았다. 그녀는 “밀크티를 끊어야 했다. 좋아하는 음식을 먹을 수 없다는 생각에 여러 번 울었다”고 털어놨다.다이어트에 성공한 후 그녀는 사진 찍는 것을 좋아하게 됐고 자존감도 높아졌다고 밝혔다.그녀의 이야기는 소셜미디어(SNS)에서 화제를 일으켰다. 누리꾼들은 “정말 양미를 닮았다. 끈기가 대단하다”며 칭찬을 보냈다.하지만 전문가들은 극단적인 다이어트를 피해야 한다고 경고한다. 단기간의 무리한 체중 감량으로 오히려 건강을 해칠 우려가 크기 때문이다.실제로 중국 저장성의 한 26세 여성은 올해 초 친구 결혼식에서 ‘아름다운 들러리’가 되기 위해 두 달 만에 15㎏을 감량했으나, 급격한 체중 변화 이후 당뇨병 진단을 받은 것으로 알려졌다.또한 7개월 동안 35㎏을 감량한 31세 남성 역시 수면장애와 빈뇨 증상 등 후유증에 시달려야 했다.김성은 기자