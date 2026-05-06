“화가 났다” 69세 한인, 美텍사스서 총격…5명 사상

캐럴턴 한인타운서 총격

별도 장소서 2건의 범행

남성 2명 사망, 3명 부상

“사업상 관계…돈 문제”

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.5 캐럴턴 AP 연합뉴스/캐럴턴 경찰

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 발생한 총격 사건 현장에 경찰이 출동해 있다. 이날 캐럴턴 한인타운에서 잇따라 발생한 2건의 총격 사건으로 2명이 숨지고 3명이 다쳤다. 현지 경찰은 69세 남성 한모씨를 용의자로 체포했다. 2026.5.6 캐럴턴 AP 연합뉴스

세줄 요약 캐럴턴 한인타운 총격으로 2명 사망, 3명 부상

69세 한인 남성 체포, 사업상 금전 갈등 진술

경찰, 증오범죄·묻지마 범죄 가능성은 배제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 텍사스주 소재 한인타운에서 총격 사건이 발생해 2명이 사망하고 3명이 다쳤다.5일(현지시간) 폭스뉴스에 따르면 이날 오전 10시쯤 텍사스 댈러스 북부에 위치한 캐럴턴 K타운 플라자에서 총격 사건이 발생했다.이 사건으로 남성 1명이 숨지고, 3명이 부상을 입었다.이후 오전 11시 10분쯤 첫 번째 사건 현장에서 1㎞도 채 떨어지지 않은 한식당 맞은편에서 두 번째 총격 사건 관련 신고가 접수됐다.출동한 경찰은 한 아파트 건물 내부에서 남성 시신 한 구를 발견했다.범행 후 도주한 용의자는 600m 떨어진 H마트에서 체포됐다. 이곳에는 한국 프랜차이즈 제과점과 한식당 등이 밀집해 있다.캐럴턴 경찰에 따르면 체포된 용의자는 69세 한인 남성 한모씨로, 경찰 조사에서 사업상 거래를 둘러싼 금전적 의견 차이 때문에 피해자들에게 화가 나 범행을 저질렀다고 자백했다.로베르토 아렌돈도 캐럴턴 경찰서장은 “(총격범과 희생자들이) 사업상 관계였던 것으로 파악한다”라면서 묻지마 범죄나 증오 범죄는 아니라고 밝혔다.피해자 5명 신원은 아직 확인되지 않고 있다.캐럴턴은 댈러스에서 32㎞ 떨어진 인구 13만명의 도시로, 이 가운데 한국인은 4000명가량인 것으로 알려졌다.권윤희 기자