“중국인이 우스워?” 中 발칵…‘악마는 프라다2’ 인종차별 논란

이미지 확대 배우 메릴 스트립(왼쪽), 앤 헤서웨이가 8일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 내한 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.08. 뉴시스

이미지 확대 ‘악마는 프라다를 입는다2’에서 중국인 비하 의혹이 불거진 캐릭터. 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 예고 영상 캡처

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할리우드 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’가 작품 속 중국인 캐릭터와 관련한 인종차별 논란에 휩싸였다. 중국에서는 보이콧 움직임까지 나오고 있어 흥행에 악영향을 미칠지 주목된다.21일 중화망 등 중국 매체들에 따르면 영화 개봉을 앞두고 공개된 영상에서 중국인 조수 캐릭터의 이름과 묘사가 중국인 비하 요소를 담고 있다는 비판이 온라인을 중심으로 확산하고 있다.논란이 된 인물은 주인공 앤디의 보조로 등장하는 ‘친저우’(秦舟)라는 캐릭터다. 이 인물은 중국계 배우 선위톈이 연기했다.네티즌들은 해당 이름의 발음이 서구에서 중국인을 비하할 때 사용된 표현인 ‘칭총’(Ching Chong)과 유사하다고 주장했다. 칭총은 19세기 서구 사회에서 중국인 노동자들을 조롱하는 과정에서 생겨난 대표적인 비하 표현으로 알려져 있다.캐릭터 설정도 논란이다. 앞서 공개된 예고편에 등장한 친저우는 다른 배우들과 달리 화려한 옷을 입지 않고 다소 촌스러운 체크무늬 옷에 두꺼운 안경을 쓴 모습이다.또 친저우가 상사를 공개적으로 비판하거나 스스로를 과시하는 장면에 대해선 서구 사회에서 아시아계 고학력자에 대해 갖는 ‘공부는 잘하지만 사회성은 부족하다’는 고정관념을 재현한 것이라는 비판도 나왔다.이밖에 과장된 표정과 연기로 인물을 어리숙하게 표현해 중국인을 희화화했다는 지적도 제기됐다.중국 온라인에서는 ‘중국 시장을 겨냥하면서도 중국인을 비하한다’는 비판과 함께 영화를 보이콧해야 한다는 목소리가 나오고 있다.이에 따라 노동절 황금연휴(5월 1∼5일) 개봉을 앞두고 흥행에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 관측도 나온다.홍콩 성도일보는 “이번 논란이 영화의 평판과 흥행에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나온다”고 전했다.‘악마는 프라다를 입는다 2’는 20년 전에 개봉해 세계적으로 흥행한 작품의 세계관을 잇는다. 이 영화는 달라진 미디어 환경에 적응하는 패션업계의 현실과 고민을 담은 것으로 알려졌다.한국에서는 오는 29일 세계 최초로 개봉하는 가운데 중국에서는 노동절 황금연휴를 겨냥해 오는 30일 선보일 예정이다.김민지 기자