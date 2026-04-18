“호르무즈 통제 재개”…이란, 긴장 고조 속 영공은 일부 개방

이미지 확대 중동 전쟁이 진행 중이던 지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스

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이란 군부가 호르무즈 해협 통제 재개를 선언하며 미국과의 긴장을 다시 끌어올렸다.18일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이란군 통합지휘부인 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “미국이 봉쇄라는 이름의 해적행위를 계속하고 있다”며 “이에 대응해 호르무즈 해협 통제를 재개했다”고 밝혔다. 그는 “해협은 이란군의 강한 통제 아래 있다”고 강조했다.호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 통로로, 통제 강화는 국제 유가와 해상 물류에 직접적인 영향을 줄 수 있는 사안이다.이처럼 군사적 긴장이 고조되는 가운데 이란 정부는 민간 항공 분야에서는 일부 완화 조치를 내놨다.이란 민간항공청은 이날 자국 동부 영공을 국제 항공편에 부분 개방한다고 발표했다. 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습 이후 영공을 전면 폐쇄한 지 49일 만이다.다만 항공 추적 사이트에 따르면 발표 이후에도 대부분 항공편은 여전히 이란 영공을 우회하고 있는 것으로 나타났다.이번 조치는 미국과의 2차 종전 협상이 임박한 상황에서 나온 것으로, 이란이 군사적 압박과 외교적 완화 조치를 병행하는 ‘이중 전략’을 취하고 있다는 분석이 나온다.김유민 기자