중·러, 전쟁 속 ‘반서방 연대’ 밀착

미중회담 직후 중러회담 가능성



트럼프 “이란에 무기 제공 말라” 서한

시진핑 “그렇게 하지 않는다” 답변

이미지 확대 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 15일 베이징 인민대회당에서 세르게이 라브로프(왼쪽 두번째) 러시아 외무장관과 회담을 갖고 있다.

베이징 EPA 연합뉴스

2026-04-16 14면

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시진핑 중국 국가주석이 15일 베이징을 방문한 세르게이 라브로프 러시아 외무장관을 만나 이란전쟁을 두고 중국과 러시아의 긴밀한 공조를 재확인했다.시 주석은 이날 중동과 우크라이나에서 동시에 전쟁이 벌어지고 있는 상황을 100년에 한 번 있을 대변국이라고 진단하며 중국과 러시아의 긴밀한 협력을 강조했다. 그는 “글로벌 사우스(신흥 개발도상국) 국가들의 단결을 유지하고 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 책임을 보여줘야 한다”라고 지적했다.라브로프 장관은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올 상반기 중국을 방문할 예정이라고 밝혀 다음 달 미중 정상회담 이후 잇따라 중러 정상회담이 열릴 가능성이 제기됐다. 시 주석이 오는 14~15일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 뒤 푸틴 대통령을 같은 달에 연달아 만나는 이례적 상황이 연출될 수도 있다.시 주석은 전날 페드로 산체스 스페인 총리, 아랍에미리트(UAE)의 칼리드 빈 무함마드 알나하얀 아부다비 왕세자에 이어 라브로프 장관, 또 럼 베트남 공산당 서기장과 연쇄 회담을 가졌다. ‘황제’가 안방에서 유럽, 중동, 아시아 지도자들의 예방을 줄지어 받는 형국이라는 평가가 나온다.중국은 대외적으로 ‘국제 중재자’ 역할을 내세우고 있으며 시 주석은 UAE 왕세자와의 회담에서 국제법 준수 등 중동 평화와 안정을 위한 4대 원칙을 제시했다.한편 트럼프 대통령은 이란에 무기를 제공하지 말라고 시 주석에게 편지를 보냈으며 “그렇게 하지 않는다”는 답장을 받았다고 공개했다. 그는 또 이란 전쟁이 미중 정상회담에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔다.윤창수 전문기자