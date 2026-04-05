“9000만원 현상금” 불구, 이란에 추락한 미군 조종사 구조

이란, 실종된 미군 조종사에 현상금 걸어

수색 작업 중 교전도 벌어져, 이란인 사망

이미지 확대 실종된 미군 조종사를 찾는 이란 상공의 미군 수색작전. 소셜미디어 캡처

이미지 확대 추락한 미군 F-15 전투기 잔해. 엑스 캡처

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이란의 공격으로 추락한 미군 F-15 전투기 조종사가 이란 현지에서 벌어진 약 이틀간 필사의 수색 작전 끝에 무사히 구조됐다.도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 트루스소셜에 “우리가 그를 구했다!”면서 구조 작전이 성공했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 “지난 몇 시간 동안 미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전을 수행했다”면서 “미군 대령은 적의 추격을 받으며 이란의 험준한 산악 지대 적진 깊숙한 곳에 있었다”고 설명했다.이어 “미군은 세계에서 가장 치명적인 무기로 무장한 수십 대의 항공기를 투입해 그를 구출했으며, 그는 부상을 입었지만 곧 회복될 것”이라고 덧붙였다.F-15E 스트라이크 이글 전투기의 조종사 두 명은 3일 이란군의 공격을 받은 후 조종석에서 탈출했다.조종사는 신속하게 구조되었지만, 실종된 무기 시스템 담당 장교는 이란 정부가 약 6만 달러(약 9000만원)의 현상금까지 내걸어 수색 작업에 난항을 겪었다.권총 한 자루만 휴대한 장교를 찾기 위한 수색 작업에서 미군 공격기는 이란 수송대가 조종사가 은신해 있던 지역으로 접근하지 못하도록 폭탄을 발포하는 등 교전이 벌어졌다.교전 과정에서 약 40명의 이란인이 사망했다는 소식도 소셜미디어 엑스(X)를 통해 퍼졌다.F-15E 전투기가 이란 정부에 대한 반대 여론이 강한 지역에서 격추되었기 때문에, 조종사는 현지 주민들의 도움을 받아 피난처를 찾았을 가능성도 있었다고 뉴욕타임스는 분석했다.미국 고위 군 관계자는 해당 조종사 구출 작전을 미 특수작전 역사상 가장 어렵고 복잡한 작전 중 하나라고 평가했다.윤창수 전문기자