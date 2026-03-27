‘男→女’ 트랜스젠더, 올림픽 女경기 출전 못 한다

이미지 확대 2020 도쿄올림픽에서 성전환 올림피언으로 이름을 올린 로럴 허버드가 역도 경기에 출전한 모습. 연합뉴스

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앞으로 성전환 선수의 올림픽 여성 부문 경기 출전이 금지된다.27일(현지 시간) 국제올림픽위원회(IOC)는 “2028년 로스앤젤레스 올림픽부터 성전환자의 여성 부문 경기 출전을 금지한다”고 밝혔다.IOC가 채택한 ‘스포츠 내 여성 부문 보호 정책’에 따르면 올림픽이나 기타 IOC 주최로 열리는 모든 여자 종목의 참가 자격은 ‘생물학적 여성’에게만 부여된다.모든 참가자는 한 차례의 SRY 유전자(Y 염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자) 검사를 통해 남성적 성 발달을 겪었는지 확인받아야 한다. 검사 결과 음성이면 여성 부문 참가 자격 요건을 영구히 충족하게 된다. 양성이 나오면 기타 희귀 성 발달 이상(DSD) 진단을 받은 드문 예외를 제외하고는 IOC가 주최하는 대회에서 여성 부문에 출전할 수 없게 된다.SRY 검사에서 양성이 나온 선수는 모든 남자 부문이나 혼성팀 내 남자 포지션, 모든 오픈 부문이나 선수를 성별로 분류하지 않는 스포츠에 참가할 수 있다고 IOC는 설명했다.IOC는 이 정책은 2028년 LA 올림픽부터 적용되며, 생활체육이나 취미 수준의 스포츠에는 적용되지 않는다고 밝혔다.이번 결정은 지난해 여성 최초로 커스티 코번트리가 IOC 위원장으로 선출된 이후 가장 중요한 이슈였다.IOC는 그동안 트랜스젠더 규정을 통일하지 않고 각 국제연맹에 맡겨왔다. 그러나 코번트리 위원장은 지난 6월 취임 직후 ‘여성 부문 보호’를 검토하기 위한 실무 그룹을 구성했으며, 2026년 초까지 여성 스포츠 출전 자격에 관한 새로운 정책을 확정하겠다는 목표를 밝힌 바 있다.코번트리 위원장은 이번 성명에서 “올림픽에서는 아주 작은 차이도 승패를 가를 수 있다”면서 “생물학적 남성이 여성 부문에서 경쟁하는 것은 공정하지 않고 안전하지 않을 수도 있다”고 강조했다.국제 스포츠계 흐름도 비슷한 방향으로 흘러가고 있다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 2월 성전환 선수의 여성 스포츠 참가를 허용하는 단체에 대한 자금 지원을 중단할 수 있는 행정명령에 서명했다. 이에 미국올림픽패럴림픽위원회(USOPC)도 지난해 7월 산하 단체에 정부 명령 준수를 권고하며 사실상 성전환 여성의 대회 출전을 막았다.또 트럼프 대통령은 지난해 8월 ‘2028 LA 올림픽 태스크포스’ 창설 행정명령에 서명한 뒤 “미국은 올림픽에서 남성이 여성의 트로피를 훔치는 것을 허용하지 않을 것”이라고 했다. 이는 여자부 경기에 출전하려는 성전환 선수에 대한 트럼프 대통령의 시각을 압축해 표현한 한마디였다.세계육상연맹과 세계수영연맹 등 주요 종목 단체도 남성 사춘기를 겪은 선수의 여성 부문 출전을 금지했다.김민지 기자