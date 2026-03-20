유럽·日 등 “호르무즈 봉쇄 안돼…이란 규탄”

이미지 확대 IRAN-CRISIS/COUNTRIES-MEASURES 중동 해협에 정박한 선박의 모습. 로이터 연합뉴스

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유럽 주요국과 일본, 캐나다 등 7개국은 19일(현지시간) 공동성명을 내고 이란 호르무즈 해협 폐쇄를 규탄하며 안전한 항로 확보를 위한 행동에 나설 수 있다고 밝혔다.영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 등 7개국은 이날 공동성명에서 “이란군이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 것을 강력히 규탄한다”고 성토했다. 그러면서 기뢰 설치, 드론·미사일 공격 등을 즉각 중단하라고 촉구했다.이들은 안전한 항로 확보를 위해 기여할 준비가 돼 있다며 “해양 안보와 항행의 자유는 모든 국가의 이익”이라고도 했다. 다만 군사력 투입 등에 대한 내용을 언급하지는 않았다.이번 성명은 도널드 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 주요국의 파병을 요구하는 가운데 나왔다. 자신의 요구에 화답하지 않은 것에 노골적으로 불만을 드러낸 트럼프 대통령을 달래는 동시에 호르무즈 해협 상황에 대한 국제사회의 우려를 이란 측에 전하기 위한 의도로 풀이된다.당초 6개국이었던 성명 참여 국가는 캐나다가 합류하며 7개국으로 늘었다. 미 매체 액시오스는 영국이 이번 성명에 함께 이름을 올릴 국가를 확대하기 위해 며칠간 노력했다고 전했다. 독일과 프랑스는 당초 성명을 발표하는 것에 회의적이었지만, 최종적으로 동참했다.한편 마르크 뤼터 나토(북대서양조약기구) 사무총장은 전날 호르무즈 해협을 재개방할 방법을 동맹국들이 논의 중이라고 밝혔다. AP통신 등에 따르면 뤼터 총장은 “호르무즈 해협과 관련해 많은 동맹국과 접촉하고 있다”며 “물론 우리 모두 해협이 다시 열려야 한다는 데 동의한다. 내가 알기로는 동맹국들이 협력해 어떻게 할지 논의하고 있다”고 말했다.김주연 기자