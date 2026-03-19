메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“이렇게까지 벗을 필요가…” 톱여배우 광고에 日네티즌 와글와글

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김민지 기자
김민지 기자
수정 2026-03-19 09:41
입력 2026-03-19 09:41
이미지 확대
유튜브 채널 ‘UNIQLO ユニクロ’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘UNIQLO ユニクロ’ 영상 캡처


일본의 톱 배우 아야세 하루카가 출연한 광고가 재공개되면서 논란의 중심에 섰다. 광고 속 연출된 노출이 과도하다는 지적이다.

지난 16일 일본의 한 스파 브랜드는 공식 채널에 아야세 하루카가 출연한 광고 영상을 공개했다. 아야세 하루카는 해당 브랜드의 스페셜 앰배서더로 광고에 참여한 것으로 알려졌다.

문제는 해당 광고가 지난해 공개됐던 것으로, 이미 한 차례 논쟁을 불러일으켰던 영상이라는 점이다.

영상을 보면 아야세 하루카가 호텔 창가에 서서 아침 햇살을 받고 있다. 머리카락을 묶어 올린 아야세 하루카는 등을 돌린 채 서 있는데, 노출 수위가 문제였다.

아야세 하루카는 과감하게 상반신을 노출했는데 허리라인까지 벗은 모습이 그대로 화면을 채우고 있기 때문이다.

해당 광고가 재공개된 후 현지 네티즌들은 ‘노출이 과하다’는 의견을 내놓고 있다. 일본 엑스(X, 옛 트위터)에는 “전혀 자연스러운 연출이 아니다”, “아무리 등이라고 해도 나체를 보여줄 필요가 있나?”, “노출 수위가 너무 높아서 오히려 거부감이 든다” 등 과도한 노출을 비판하는 글들이 올라왔다. 반면 “‘해방감’이라는 콘셉트에 부합하는 연출이다”, “탄탄한 등근육이 아름답다” 등 옹호의 발언도 나왔다.

현지 언론에서는 이번 광고가 감각적인 이미지와 과도한 노출 사이에서 평가가 엇갈리며 또 다시 화제를 모으고 있다고 전했다.

한편 1985년생인 아야세 하루카는 2001년 니혼TV 드라마 ‘소년탐정 김전일’로 데뷔했다. 이후 ‘세상의 중심에서 사랑을 외치다’, ‘호타루의 빛’, ‘백야행’ 등 다양한 작품에 출연하며 톱스타 반열에 올랐다.

김민지 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번에 재공개된 아야세 하루카의 광고는 언제 최초로 공개되었는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기