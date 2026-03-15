“이란, 中위안화 거래 유조선만 통행 허용”

CNN, 이란 정부 관계자 인용 보도

中 후방서 이란 지원 의혹 제기돼

2026-03-16 14면

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이란이 위안화로 거래한 유조선에 한해 호르무즈 해협 통행을 허용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 14일(현지시간) 전해졌다.CNN은 이란 정부 고위 관계자를 인용해 위안화로 결제된 원유를 실은 유조선만 호르무즈 해협 통과를 허용하는 계획을 논의하고 있다고 이날 보도했다. 전 세계 석유 거래는 주로 달러로 이루어진다. 예외 사례는 제재를 피해 루블화나 위안화로 거래되는 러시아산 석유가 거의 유일하다. 이란이 중국과 협력해 호르무즈 해협 봉쇄를 강화하고, 전쟁 자금을 확보하려는 의도가 엿보인다.중국은 공식적으로 중동 전쟁 중단을 촉구하고 있지만, 후방에서 이란을 지원하고 있다는 의혹이 계속해서 나오고 있다.미 CNBC는 지난 11일 유조선 추적 업체를 인용해 이란 전쟁이 발발한 지난달 28일부터 호르무즈 해협을 지난 최소 1170만 배럴의 원유가 모두 중국으로 갔다고 전했다. 워싱턴포스트(WP)도 지난 9일 이란 국영 해운사 소속 선박 두 척이 미사일 추진체 연료 저장 시설이 있는 중국 남동부 주하이 가오란항에서 이란으로 출항했다고 전했다.아바스 아라그치 이란 외무장관도 이날 미국 MS나우 방송과 영상 인터뷰에서 “오직 우리의 적에게 속한 선박·유조선과 그들의 동맹국에만 호르무즈 해협이 폐쇄됐다”고 밝혔다. 중립국으로 분류되는 중국행 유조선이 공격 대상이 아니라는 점을 시사한 것이다.한편 앞서 중국이 이란에 초음속 대함미사일을 판매했다는 보도가 나왔지만 중국 정부는 이를 부인했다.최영권 기자