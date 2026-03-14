국제 [속보] 트럼프 “미군, 내 지시로 이란 하르그 섬 공격” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/03/14/20260314500006 URL 복사 댓글 0 김유민 기자 수정 2026-03-14 08:05 입력 2026-03-14 08:05 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스 [속보] 트럼프 “미군, 내 지시로 이란 하르그 섬 공격” 김유민 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프가 발표한 미군의 공격 대상은? 이란 하르그 섬 이란 본토