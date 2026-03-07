파타야 해변 트랜스젠더와 풀빌라 간 韓남성, 새벽에 현금 털려…관광객 주의보

이미지 확대 지난달 24일 새벽 3시쯤 태국 파타야에서 트랜스젠더 여성이 한국인 관광객의 현금을 훔친 뒤 달아나는 사건이 발생했다. 현지 매체 캡처

태국 파타야에서 한국인 관광객의 현금을 훔친 혐의를 받는 트랜스젠더 여성이 붙잡혔다. 같은 해변에서 중국인 관광객을 상대로 한 절도 사건에도 트랜스젠더 여성이 연루된 것으로 드러나 파타야 일대 외국인 관광객 대상 범죄에 경각심이 높아지고 있다.6일(현지 시간) 현지 매체 더 타이거 등에 따르면 파타야 관광경찰은 전날 한국인 관광객 강도 혐의로 한 트랜스젠더 여성을 방콕 후아이쾅에서 체포했다.사건은 지난달 24일 새벽 3시쯤 발생했다. 한국인 김모(46·남)씨는 동성 친구 2명과 파타야 해변에서 트랜스젠더 여성 3명을 만나 방라뭉 지역 후아이야이의 풀빌라로 데려온 뒤 함께 술을 마셨다.현금 2만 바트(약 93만원)가 없어진 사실을 뒤늦게 안 김씨가 일행을 추궁하자, 해당 트랜스젠더 여성은 고함을 지르고 물건을 집어던지더니 당구 큐대까지 휘두르며 난동을 부린 뒤 달아났다.김씨 일행은 곧바로 경찰에 신고하고 사건 장면이 담긴 영상을 제출했다. 경찰 조사 결과 이 트렌스젠더 여성은 파타야 해변에서 독일인 관광객 폭행 사건에도 관련된 것으로 확인됐다. 파타야 지방법원의 체포 영장이 발부됐고, 경찰은 방콕에서 피의자를 검거해 후아이야이 경찰서로 넘겼다.피의자는 조사에서 “가방 안에 돈뭉치가 보여 욕심이 생겼다”며 범행을 시인했다. 난동을 부린 것에 대해서는 추궁을 당하면서 흥분했다고 해명하며 사죄의 뜻을 전했다.파타야 관광경찰은 또 다른 사건에서도 트랜스젠더 여성 피의자들을 검거했다. 한 중국인 관광객이 파타야 해변에서 만난 트랜스젠더 여성 2명에게 현금 1만 바트와 아이폰을 빼앗겼다고 신고했고, 경찰이 수사에 나서 이들을 붙잡았다.김성은 기자