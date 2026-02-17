중국, 본격 핵전쟁 채비? “쓰촨성 ‘비밀 핵시설’ 확장 포착”

이미지 확대 핵전쟁 상상도. 123rf 자료사진

이미지 확대 전승절 열병식에 모습 드러낸 중국 ‘둥펑-61’ 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘둥펑(東風·DF)-61’이 모습을 드러냈다. 2025.9.3 연합뉴스

중국이 쓰촨성 산악지대 곳곳에 설치한 핵시설들을 최근 수년간 확장·보강해온 정황이 위성사진 분석 결과 드러났다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 15일(현지시간) 보도했다. NYT는 지리공간(위성) 정보분석 전문가 레니 바비아즈 박사의 분석을 인용해, 일부 지역에서 벙커·방호벽 신설과 환기 설비 증설 등 핵물질 취급 가능성을 시사하는 공사 흔적이 확인된다고 전했다.보도에 따르면 중국은 쓰촨성 쯔통 일대 시설에서 새 벙커와 성벽을 건설 중이며, 신설 구역 곳곳에서는 파이프가 밀집 설치된 모습이 포착됐다. 바비아즈는 이 같은 설비 배치가 “매우 유해한 물질”을 다루는 시설일 가능성을 시사한다고 평가했다.또 다른 지역인 핑퉁 일대에는 플루토늄 기반 핵탄두 코어(핵분열 물질을 압축하는 핵심 부품) 제조 시설이 있는 것으로 추정된다. 여기에는 이중 담장과 함께 주요 건물에 약 110m 높이의 환기 굴뚝이 설치돼 있는 것으로 전해졌다.위성사진상 최근 수년간 새로운 환기구와 열 분산(방열) 설비가 추가됐고, 주변에서는 추가 공사도 이어지고 있다는 것이다. 시설 입구에는 “불망초심, 뢰기사명” 구호가 적혀 있는데, 이는 “초심을 잊지 말고 사명을 굳게 기억하자”는 뜻으로 시진핑 중국 국가주석과 중국 공산당이 애국주의 동원 구호로 활용해온 문구로 알려졌다.NYT는 쯔통·핑퉁 등 쓰촨의 핵 관련 시설이 1960년대 마오쩌둥 시기 ‘삼선건설’의 일환으로 조성됐다고 설명했다. 당시 중국은 미국·소련과의 전쟁 가능성을 염두에 두고 핵 관련 연구·생산 기반을 내륙 깊숙한 산악지대로 이전·분산했다. 이후 1980년대 미·소와의 긴장이 완화되면서 일부 시설이 폐쇄·축소되고 인력도 인근 도시 면양 등으로 이동했지만, 쯔통·핑퉁 같은 거점은 운영이 이어졌다는 분석이다.바비아즈는 “개별 시설은 모자이크의 조각처럼 보이지만 전체를 보면 급격히 성장하는 패턴이 읽힌다”며, 2019년 전후로 변화가 가속화됐다고 평가했다. 면양에는 대규모 레이저 점화 시설이 들어섰고, 이를 통해 실제 핵폭발 시험 없이도 핵탄두 관련 연구를 수행할 수 있다는 설명도 덧붙였다.다만 NYT는 이런 변화가 안전 강화를 위한 개보수일 수도 있고, 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등 신형 무기 체계에 맞춘 탄두 설계 조정일 가능성도 있다는 점을 함께 전했다.미 국방부의 최근 추산에 따르면 중국의 핵탄두 보유량은 2024년 말 기준 600여발 수준이며, 2030년까지 1000발 이상으로 늘어날 수 있다는 전망이 제기된다. 미국 정부는 이와 별개로 중국이 핵실험 모라토리엄을 깨고 비밀 ‘핵 폭발 실험’을 했을 가능성을 공개적으로 거론했다. 중국은 이를 부인했고 국제 모니터링 자료상 확인이 어렵다는 지적도 나오면서 논란은 계속되고 있다.국무부·군비통제 분야에서 일했던 매슈 샤프 MIT 핵안보정책센터 선임연구원은 NYT에 “진정한 대화가 없으면 향후 궤적을 가늠하기 어렵고, 결국 최악의 해석을 전제로 대응·계획을 세우게 된다”며 위험성을 지적했다.NYT는 중국의 핵무기 확장·현대화가 위기 시 중국의 태도와 억지·강압 전략을 바꿔놓을 수 있다는 점에서 미국 측 우려가 크다고 전했다. 미 국방부에서 중국·대만 이슈를 담당했던 마이클 체이스 랜드연구소 선임연구원은 중국의 목적이 “핵을 앞세운 미국의 협박으로부터 대체로 자유로운 입장”을 확보하는 데 있을 수 있으며, 특히 대만을 둘러싼 재래식 충돌 국면에서 이 계산이 더 중요해질 수 있다고 분석했다.권윤희 기자