외계인 인정 오바마, 하루만에 “우주 어딘가에 있다고”

외계인 인정 인터뷰 논란에 24시간 만에 해명

“재임 기간 외계 생명체 관련 증거 보지 못 해”

이미지 확대 국제정치-미국-전직대통령-오바마-버지니아 주지사 선거 유세장 등장 버락 오바마(오른쪽) 미국 전 대통령.

서울신문 DB

“우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다. 그러나 거리가 워낙 멀기 때문에 외계인이 지구를 방문했을 가능성은 작다.”버락 오바마 전 미국 대통령이 인터뷰에서 외계인의 존재를 언급한 뒤 24시간 만에 “가능성은 작다”고 해명했다.15일(현지 시각) 영국 일간 가디언 등에 따르면 오바마 전 대통령은 전날 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 외계 생명체 존재 여부에 관한 질문에 “그들은 존재한다”면서 “외계인을 직접 본 적은 없다”고 밝혔다. 이어 “51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고, 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다. 물론 미국 대통령에게까지 숨길 수 있는 거대한 음모가 있다면 모르겠다”고 설명했다.51구역은 네바다주 사막 지역에 있는 공군 시설이다. 미국 정부가 외계인과 외계 비행체를 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재다.오바마 전 대통령의 발언은 온라인에서 온갖 추측을 낳았다. 일각에선 그가 정부 차원의 음모나 비밀을 암시한 것이 아니냐고 해석했다.논란이 확산하자 오바마 전 대통령은 24시간 뒤 자신의 인스타그램 계정을 통해 “분위기에 맞추려 한 답변이지만 관심이 커진 만큼 분명하게 해두겠다”면서 해명에 나섰다.그는 “우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다”며 “그러나 거리가 워낙 멀기 때문에 외계인이 지구를 방문했을 가능성은 작다”고 말했다.특히 오바마 전 대통령은 “재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다. 정말이다”라고 강조했다. 외계 생명체 존재 가능성에 대한 과학적 추정과 정부 차원의 비밀 접촉설이라는 음모론을 명확히 구분해야 한다는 취지로 해석된다.한편 그는 팟캐스트 인터뷰에서 도널드 트럼프 전 대통령이 인터넷에 올린 ‘원숭이 오바마’ 영상에 대한 질문을 받자 “소셜미디어와 TV에서 광대극이 벌어지고 있다”며 “과거엔 사람들이 최소한의 품위를 지켰지만, 이제는 부끄러움이 사라졌다”고 답했다.김동현 기자