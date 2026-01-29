트럼프 만난 후 “그 사람 제정신 아니다, 위험해” 이단아마저도 혀 내둘렀다는데

“슬로바키아 총리, ‘제정신 아니다’ 평가”

“‘EU 정상들에 ‘위험하다’ 정신건강 거론”

美 매체 보도…백악관 “가짜뉴스” 일축

이미지 확대 변화무쌍한 트럼프 ① 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 문화예술 공연장 트럼프-케네디센터에서 열린 연방 하원 공화당 의원 수련회 연설에서 트랜스젠더 역도 선수가 눈을 질끈 감고 역기를 드는 흉내를 내며 조롱하고 있다. ② 트럼프 대통령은 이날 눈을 감고 입을 크게 벌리며 손가락으로 제스처를 취하기도 하고, ③ 혀를 내밀며 과장된 표정을 짓기도 했다. 트럼프 대통령은 이날 연설에서 ‘YMCA’ 노래를 부르며 춤을 추고 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 우스꽝스럽게 흉내냈다.워싱턴DC AP·로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “관세 왕”(The Tariff King), “미스터 관세”(Mister Tariff)라는 문구가 적힌 본인 사진을 올렸다. 2026.1.16 트루스소셜

최근 도널드 트럼프(79) 미국 대통령을 직접 면담한 유럽연합(EU) 회원국 정상에게서 이 같은 평가가 나왔다고 미국 정치전문매체 폴리티코가 27일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 이달 17일 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 트럼프 대통령과 대화한 로베르트 피초 슬로바키아 총리는 이후 다른 EU 회원국 정상들에게 “제정신이 아니다”라는 평가를 전했다.피초 총리는 지난 22일 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU(유럽연합) 긴급 정상회의 기간 소모임에서 이 같은 견해를 밝혔으며, 이는 다수 익명의 외교관에게 전달됐다고 한다.자국 정상들에게서 피초 총리의 발언을 전해 들은 외교관들은 피초 총리가 트럼프 대통령의 ‘심리적 상태’를 우려하고 있다며 ‘위험하다’고 설명했다고 폴리티코에 말했다.피초 총리는 EU 26개국 정상들이 모두 참석한 공식 원탁회의에서는 트럼프 대통령의 정신건강과 관련한 발언을 하지 않았다.당시 정상회의는 트럼프 대통령이 그린란드 매입 야욕을 관철하기 위해 EU 국가에 고율 관세를 부과하겠다고 위협한 뒤 대책 논의를 위해 소집됐다.피초 총리는 다른 EU 회원국 정상과 달리 트럼프 대통령에게 가깝게 접근할 수 있는 몇 안 되는 인사라는 점에서 이번 발언에 특별한 의미가 있다.피초 총리는 EU 회원국 정상이면서도 트럼프 대통령의 미국 우선주의를 지지한다. 이른바 ‘서방 가치’로 불리는 자유 민주주의를 지향하는 EU의 정책에 회의적 입장을 지닌 인사다.특히 그는 러시아의 우크라이나 침공과 관련한 트럼프 대통령의 친러시아적 접근법까지 포용해 유럽의 골칫거리, 이단아로 통한다.그런 그가 트럼프 대통령의 정신건강 문제를 거론한 만큼, 트럼프 대통령이 그린란드 문제를 놓고 일반적이지 않은 언급을 했을 가능성도 제기된다.반면 백악관은 폴리티코의 보도가 사실과 다르다고 일축했다.애나 켈리 백악관 대변인은 “뭔가 존재감이 있어 보이려고 하는 익명의 유럽 외교관들에게서 나온 절대적으로 다 틀린 가짜뉴스”라며 “당시 마러라고 회담은 긍정적이고 생산적이었다”고 말했다.하지만 피초 총리의 발언과 별개로 유럽의 정상들은 트럼프 대통령의 예측 불가능성에 점점 더 심한 우려를 품는 것으로 전해졌다.한 EU 당국자는 EU 집행위원회와 회원국 정부의 각급 대화에서 트럼프 대통령의 건강에 대한 심각한 우려가 의제가 되는 사례가 빠르게 늘고 있다고 언급했다.역대 최고령 대통령을 향해가는 트럼프 대통령은 자신의 정신건강에 전혀 문제가 없다고 강조하고 있다.그는 자신의 건강을 주제로 전날 공개된 뉴욕매거진과의 인터뷰에서도 인지력에 영향을 미치는 어떤 질환도 없다고 강조했다.EU는 트럼프 대통령의 집권 2기가 올해 시작된 이후 끊임없는 변덕과 불확실성 공세에 시달리고 있다.트럼프 대통령은 우크라이나전에 대한 친러시아 접근법부터 유럽 내 극우 정파들에 대한 지지, 고율 관세를 앞세운 통상분쟁, 나토(북대서양조약기구) 동맹국들에 대한 방위 분담 확대, 덴마크령 그린란드 병합 추진까지 유럽에 전방위로 압박을 가하고 있다.권윤희 기자