한국인 작년 일본행 ‘최다’…중국 여행객은 급감

지난해 일본을 찾은 외국인이 역대 최대를 기록한 가운데 한국인이 전체 22%를 차지해 국가별 방문객 수 1위에 올랐다.일본정부관광국(JNTO)은 21일 지난해 일본을 찾은 외국인이 4268만 3600명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년보다 15.8% 늘어난 수치다.이 가운데 한국인이 945만 9600명으로 가장 많았다. 이어 중국(909만 6300명), 대만(676만 3400명), 미국(330만 6800명), 홍콩(251만 7300명) 순이었다.지난해 12월 한 달간 방일 외국인은 361만 7700명으로 지난해 같은 달 대비 3.7% 증가했다. 한국인은 97만 4200명으로 월간 기준 역대 최다를 기록했다.JNTO는 항공편 증편과 대학생층 여행 수요 확대를 주요 요인으로 꼽았다. 반면 중국인은 일본 여행 자제령 영향 등으로 지난해 같은 달보다 45.3% 감소했다.국가별 소비액은 중국(2조 26억엔)이 가장 많았고, 대만(1조 2110억엔), 미국(1조 1241억엔), 한국(9864억엔) 순이었다. 한국인의 1인당 평균 지출액은 10만 4606엔(약 97만원)으로 전년보다 4.1% 줄었다.도쿄 명희진 특파원