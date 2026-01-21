메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

한국인 작년 일본행 ‘최다’…중국 여행객은 급감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도쿄 명희진 기자
도쿄 명희진 기자
수정 2026-01-21 19:50
입력 2026-01-21 19:50
이미지 확대
일본 하네다공항. 연합뉴스
일본 하네다공항.
연합뉴스


지난해 일본을 찾은 외국인이 역대 최대를 기록한 가운데 한국인이 전체 22%를 차지해 국가별 방문객 수 1위에 올랐다.

일본정부관광국(JNTO)은 21일 지난해 일본을 찾은 외국인이 4268만 3600명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년보다 15.8% 늘어난 수치다.

이 가운데 한국인이 945만 9600명으로 가장 많았다. 이어 중국(909만 6300명), 대만(676만 3400명), 미국(330만 6800명), 홍콩(251만 7300명) 순이었다.

지난해 12월 한 달간 방일 외국인은 361만 7700명으로 지난해 같은 달 대비 3.7% 증가했다. 한국인은 97만 4200명으로 월간 기준 역대 최다를 기록했다.

JNTO는 항공편 증편과 대학생층 여행 수요 확대를 주요 요인으로 꼽았다. 반면 중국인은 일본 여행 자제령 영향 등으로 지난해 같은 달보다 45.3% 감소했다.

국가별 소비액은 중국(2조 26억엔)이 가장 많았고, 대만(1조 2110억엔), 미국(1조 1241억엔), 한국(9864억엔) 순이었다. 한국인의 1인당 평균 지출액은 10만 4606엔(약 97만원)으로 전년보다 4.1% 줄었다.

도쿄 명희진 특파원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
지난해 일본을 찾은 외국인 방문객이 가장 많은 국가는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기