“비소보다 독성 강해”…‘이 물고기’ 쓸개 생으로 삼켰다가 2시간 만에 응급실행

초어의 쓸개는 치명적인 독을 함유하고 있다.

중국의 한 50대 여성이 편두통을 치료하겠다며 초어 쓸개를 날것으로 삼켰다가 급성 간부전으로 중환자실에 입원했다. 의사들은 이 물고기 쓸개가 비소보다 독성이 강하다며, 민간요법을 믿지 말라고 경고했다.16일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 장쑤성에 사는 류(50·여)씨는 오랜 편두통을 없애기 위해 지난달 14일 시장에서 산 2.5㎏짜리 초어의 쓸개를 직접 꺼내 생으로 삼켰다.초어는 몸길이가 1m 이상 자라는 대형 민물고기다. 현지에서는 초어 쓸개가 몸의 열을 내리고 독소를 제거하며 두통을 완화한다는 민간요법이 널리 알려져 있다.그로부터 단 2시간 만에 류씨는 구토와 설사, 복통 증상을 보이기 시작했다. 가족들은 그를 급하게 병원으로 데려갔다. 류씨는 곧바로 장쑤대 부속병원 중환자실로 이송됐다.의사들은 초어 쓸개 속 담즙산 독소에 의한 ‘물고기 쓸개 중독’과 ‘급성 간부전’으로 진단하고 류씨에게 혈장 치료를 진행했다. 집중 치료 덕분에 5일 후 류씨는 퇴원할 수 있었다.병원은 이 사례를 지난 7일 공개했다.의사인 후전쿠이 박사는 이 물고기 쓸개가 “비소보다 독성이 강하다”면서 단 몇 그램(g)만으로도 사람을 중독시킬 수 있다고 밝혔다.특히 물고기가 클수록 독소의 양도 많아지는데 5㎏ 이상 나가는 물고기의 쓸개는 생명을 앗아갈 정도로 치명적일 수 있다는 설명이다.후 박사는 쓸개 속 독소가 간과 신장을 직접 손상시켜 급성 간부전과 신부전을 일으킬 수 있다고 말했다. 심한 경우 쇼크와 뇌출혈을 유발하고 심지어 사망에 이를 수도 있다.후 박사는 또 이 독소는 열에 매우 강해 물고기 쓸개를 익히거나 술에 담가도 독성이 사라지지 않는다고 경고했다. 일부 사람들은 이런 방식이 영양가를 높인다고 믿지만 이는 잘못된 생각이라는 설명이다.그러면서 생명을 위협하는 미신적인 민간요법을 믿지 말라고 당부했다.김성은 기자