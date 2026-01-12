사형 엄포에도… “이란 반정부 시위 격화, 최소 192명 사망”

2주째 전국 동시 집회

이미지 확대 이란 반정부 시위 격화… “최소 192명 사망” 경제난이 촉발한 이란의 반정부 시위가 2주 넘게 격화하는 가운데 지난 8일(현지시간) 수도 테헤란의 한 이슬람 사원 인근에서 뒤집힌 차들이 나뒹굴며 불타고 있다. 이란 당국이 현지에서 인터넷과 통신을 차단한 탓에 시위 현장이 소셜미디어(SNS)를 통해 뒤늦게 알려지고 있다. 노르웨이에 기반한 단체 이란인권(IHR)은 11일까지 파악된 사망자가 최소 192명이라고 집계했다. 미국 기반 단체 인권운동가통신(HRANA)은 전날 기준 사망자 수가 최소 116명이라고 밝혔다. 엑스(X) 캡처

2026-01-12 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2주 넘게 이어진 이란 반정부 시위가 당국의 강경 진압에도 들불처럼 확산하고 있다. 당국의 무력 진압에 사상자 규모가 빠르게 늘고 있는 가운데 미국은 군사 행동 등 직접 개입 가능성을 타진하고 있다.AFP통신에 따르면 시위 열닷새째인 11일(현지시간) 노르웨이에 기반한 단체 이란인권(IHR)은 이날까지 확인된 사망자가 최소 192명이라고 집계했다. IHR은 이란 당국이 국민의 외부 소통을 막기 위해 인터넷과 통신을 전면 차단한 상황을 지적하며 “확인되지 않은 보고에 따르면 일부 소식통은 2000명 이상이 사망했을 가능성도 제기한다”고 지적했다. 앞서 미국 기반 단체 인권운동가통신(HRANA)은 전날 기준 사망자가 시민과 군경을 포함해 최소 116명이라고 밝혔다. HRANA는 희생자들이 “대부분 근거리에서 실탄이나 고무탄에 의해 사망했다”고 전했다.이란 당국은 시위대를 ‘폭도’로 규정하며 강경 진압을 이어가고 있다. 모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장은 전날 국영TV에 발표한 성명에서 시위에 참여하는 사람은 누구든 ‘신의 적’으로 간주해 사형에 처할 수 있다며 경고했다. 성명은 “국가를 배신하고 외세의 지배를 꾀하는 자들을 지체없이 재판에 넘길 것”이라며 “관용·연민이나 봐주기는 없다”고 강조했다.경제난이 촉발한 시위는 정부의 위협에도 좀처럼 열기가 사그라지지 않으며 2주 사이 31개 주 340개 지역으로 확산했다고 텔레그래프는 전했다. BBC에 따르면 시위가 격화하면서 병원마다 부상자와 사망자가 넘쳐나고 있다. 테헤란 병원의 한 의료진은 “젊은이들이 머리와 심장에 총탄을 맞았다”고 전했다. 한 병원 직원은 부상자가 많아 심폐소생술을 할 시간조차 없다고 호소했다. 영안실 공간이 부족해 시신들을 겹쳐 쌓아둬야 했다는 증언도 나왔다.일부 시위대는 ‘하메네이에게 죽음을’ 등 구호를 외치며 현 신정일치 체제에 불만을 표출했다. 이란에서 금기시됐던 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이를 비판하는 구호가 나온 것은 국민 여론이 얼마나 악화했는지를 단적으로 보여준다고 외신들은 전했다. 일부 시위대는 ‘샤(국왕) 만세’를 외치며 1979년 이란 이슬람 혁명으로 몰락한 팔레비 왕조의 마지막 왕세자였던 레자 팔레비의 귀환을 요구했다.한편 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부 관계자들을 인용해 트럼프 행정부가 이란의 여러 군사 목표물을 겨냥한 대규모 공습을 포함해 필요시 이란을 공격하는 방안에 대해 예비 논의를 진행했다고 보도했다. 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “미국은 도울 준비가 됐다”고 직접 개입 의사를 밝혔다.조희선 기자