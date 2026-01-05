지하철 한번 타는데 4300원…‘이 도시’ 운임료 올리자 “더는 못 버텨” 아우성

이미지 확대 뉴욕 지하철 입구. 123rf

뉴욕 지하철 운임료가 3달러로 오르면서 10센트 추가 부담에 대한 시민들의 원성이 높아지고 있다.4일(현지시간) 뉴욕포스트 보도에 따르면, 뉴욕 교통공사의 운임료 인상안이 이날부터 시행되면서 지하철 한 번 타는 데 드는 비용이 기존 2.90달러에서 3달러가 됐다.10년여 만의 인상이다. 2023년 2.90달러로 오르기 전에는 2015년 2.50달러에서 2.75달러로 오른 바 있다.시민들은 “10센트가 계속 쌓이면 부담이 클 것”, “내 월급으로는 이 돈을 감당하기 어렵다” 등 불만의 목소리를 내며 강하게 반발했다.일부 승객들은 교통공사의 예산 낭비를 지적하며 운임료 인상보다 서비스 개선이 우선이라고 목소리를 냈다.이번 인상은 새로 취임한 조란 맘다니 뉴욕 시장이 버스 완전 무료화 공약을 내건 상황에서 나왔다. 맘다니 시장은 이 계획에 필요한 7억 달러를 대기업과 고소득자 증세로 충당하겠다고 밝혔다.뉴욕주 감사원장 후보인 아뎀 분케데코는 “운임료를 올릴 게 아니라 동결해야 한다. 물가는 계속 오르는데 서민들이 출퇴근하는 데 더 많은 돈을 낼 이유가 없다”고 말했다.김성은 기자