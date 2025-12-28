27억명이 소고기 줄이지 않으면…지구온난화 경고 나왔다

이미지 확대 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 새해를 ‘2050년 기후 대재앙’을 막을 수 있는 마지막 시기로 분석한 가운데 지구온난화로 인한 재앙의 전조로 평가되는 현상들이 지구 곳곳에서 나타났다. 기후변화로 숲이 건조해진 탓에 산불이 두 달 이상 꺼지지 않던 호주 뉴사우스웨일스주 나우라 마을. 나우라 AFP 연합뉴스

기후변화를 산업화 이전 대비 2도 이내로 억제하려면 전 세계 인구의 약 44%가 탄소 배출이 적은 식품 중심으로 식단을 바꿔야 한다는 연구 결과가 나왔다. 특히 소고기 등 육류와 유제품 소비가 식품 부문 온실가스 배출의 핵심 요인으로 지목됐다.캐나다 브리티시 컬럼비아대 나빈 라만쿠티 교수팀은 27일(현지시간) 국제학술지 ‘환경연구:식품 시스템’에 발표한 연구에서 전 세계 식품 관련 온실가스 배출량의 99%를 차지하는 112개국 자료를 분석한 결과를 공개했다.연구에 따르면 현재 식품 생산·소비 과정에서 발생하는 온실가스는 인류 전체 배출량의 약 26~34%를 차지한다. 소득 수준별로 보면 배출량 상위 15%가 전체 식품 온실가스의 30%를 배출하고 있었으며, 이는 하위 50%가 배출하는 양과 맞먹는 수준이다.상위 15%에는 중앙아프리카공화국, 브라질, 호주 등 고배출 국가와 고소득 국가의 고소득층이 포함됐다. 연구팀은 이들 집단의 식단이 육류, 특히 소고기와 유제품 중심이라는 점을 공통점으로 꼽았다.연구팀은 전 세계가 감당할 수 있는 온난화 2도 이하 목표에 맞춰 1인당 연간 식품 온실가스 배출 상한선을 계산한 결과, 이를 초과하는 인구가 전 세계의 44.4%(약 27억명)에 달한다고 밝혔다. 이는 기후변화를 억제하려면 세계 인구의 약 44%가 즉각 식단 전환에 나서야 한다는 의미다.문제는 시간이 갈수록 상황이 더 악화된다는 점이다. 같은 계산을 2050년에 적용할 경우, 1인당 배출 상한선을 넘는 인구 비율은 89~91%에 이를 것으로 추정됐다.연구팀은 “음식은 누구나 매일 선택하는 영역이기 때문에 개인의 식단 변화만으로도 큰 감축 효과를 낼 수 있다”며 “비행도 자주 하고 소고기도 많이 먹는 사람이라면, 이제는 둘 중 하나를 고르는 문제가 아니라 두 가지를 모두 줄여야 한다”고 강조했다.특히 평균적인 캐나다인의 식품 관련 온실가스 배출량 중 약 43%가 소고기 소비에서 발생하는 것으로 나타났다. 연구팀은 최악의 기후변화를 피하려면 소고기 섭취를 줄이는 것이 식품 부문 온실가스 감축의 핵심이라고 덧붙였다.김유민 기자