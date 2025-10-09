한국인 구금하더니 “한국기업 덕택에 더 나은 삶, 땡큐”…美조지아측 사의

美조지아 경제장관, 현지 개천절 행사 연설

“한국 기업 투자에 감사…주지사 곧 방문”

지난달 미국 이민세관단속국(ICE)의 대규모 한국인 구금 사태가 발생했던 미국 조지아주의 경제 담당 장관이 “한국 기업 투자에 감사한다”라고 밝혔다.조지아주 경제개발부의 팻 윌슨 장관은 8일(현지시간) 애틀랜타에서 개천절 기념행사에서 이같이 밝혔다. 이번 행사는 주 애틀랜타 총영사관 주최로 내외빈 100여명이 참석한 가운데 피드몬트 공원 내 매그놀리아홀에서 열렸다.윌슨 장관은 연설에서 “최근 몇 년간 조지아주에 가장 많이 투자하고 일자리를 창출한 나라는 한국”이라며 “한국 기업은 창의적이고 최첨단 프로젝트를 통해 조지아주 최고의 투자자가 되었다”라고 강조했다.그는 “2024년 한국은 조지아주에서 3번째로 큰 무역 동반자였다”며 “한인사회는 뛰어난 직업윤리, 가치 창출, 자유로운 기업가 정신을 갖추고 있다”라고 평가했다.이어 “한국 기업의 투자와 일자리 창출로 수만 명의 조지아주 주민들이 더 나은 삶을 살고 있다”며 “조지아주와 주내 시(市)들에 새롭고 좋은 기회를 만들어주고 있다”라고 짚었다.윌슨 장관은 “저와 브라이언 켐프 주지사는 곧 한국을 방문할 예정”이라며 “한국과 조지아주의 관계를 계속 이어갈 생각에 흥분하고 있다”라고 말하기도 했다.그러면서 “한국 기업과의 파트너십에 감사한다. 조지아주에 투자해줘서 감사한다”라는 말로 연설을 마무리했다.다만 윌슨 장관은 지난달 발생한 이민세관단속국(ICE)의 대규모 한국인 구금 사태에 대해서는 직접 언급하지 않았다.반면 김대환 부총영사는 이 문제를 직접 거론했다. 김 부총영사는 “최근 조지아주에서 발생한 어려운 일에 대해 언급하고자 한다”며 “HL-GA공장(현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장) 건설 현장에서 발생한 단속은 우리 사회에 힘든 순간이었다”라고 언급했다.김 부총영사는 “현재 우리 정부와 당사자들 사이에 비자 절차와 준수 방안에 대한 생산적이고 진심 어린 논의가 이뤄지고 있다”며 “이 사건이 더욱 튼튼한 한미·한국-조지아 파트너십을 촉진하기를 기대한다”라고 덧붙였다.이날 개천절 행사에는 조지아주 주의회 상원 코리아 코커스 의장인 마이클 렛 의원, 조지아 한국입양인 협회의 어맨다 조 박사, 한국전 참전용사회 회원 등 내외빈 100여명이 참석했다.앞서 지난 1일 조지아 주지사실은 켐프 주지사가 윌슨 경제장관, 트립 톨리슨 서배너 경제개발청장 등과 함께 올가을 한국을 방문한다고 발표한 바 있다. 켐프 주지사의 한국 방문은 이번이 3번째가 된다.권윤희 기자