트럼프 관세 후폭풍… 내년 세계 무역성장률 0.5%로 급락

WTO, 두 달 전 1.8% 전망서 하향

AI 수요 덕에 올해는 2.4%로 올려

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 백악관 집무실에서 한국의 대미 투자 규모 3500억 달러를 언급하며 “그것은 선불(up front)”이라고 말했다. 2025.9.25. AP 연합뉴스

2025-10-09 14면

세계무역기구(WTO)가 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁 여파를 반영해 내년 세계 상품 무역 성장률 전망치를 대폭 하향 조정했다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 WTO는 ‘세계 무역 전망 및 통계’ 보고서를 내고 내년 글로벌 상품 무역 성장률 전망치를 0.5%로 발표했다. 이는 지난 8월에 내놓은 내년 성장률 전망치 1.8%보다 크게 낮아진 것이다. WTO는 보고서에서 “내년 세계 경제 냉각과 새로운 관세 영향으로 무역 성장이 둔화할 것”이라고 전망했다.응고지 오콘조 이웰라 WTO 사무총장은 이날 스위스 제네바 본부에서 열린 기자회견에서 “관세 조처가 올해 후반이나 내년으로 미뤄지긴 했지만 무역에 부담을 주고 있다”며 “내년 전망은 암울하다”고 밝혔다.다만 WTO는 올해 무역 성장률 전망치는 지난 8월(0.9%)보다 상향된 2.4%로 조정했다. 이는 각국이 미국발 관세에 대응을 자제하고 즉각 보복에 나서진 않았기 때문이라고 WTO는 분석했다. 특히 올해 상반기 세계 상품 무역 규모는 작년 같은 기간보다 4.9% 증가했다. 이는 관세 발효 전 수출입 증가, 반도체 등 인공지능(AI) 수요 확대 등에 따른 것으로 WTO는 분석했다. 특히 반도체, 서버, 통신 장비 등 AI 관련 상품이 상반기 전체 무역 증가량의 절반 가까이를 견인했으며, 금액 기준으로는 전년 동기 대비 20% 증가한 것으로 집계됐다.오콘조 이웨알라 사무총장은 “미국의 일방적 행동이 이례적인 정책 불확실성을 만들어냈지만 놀랍게도 다른 나라들이 절제된 대응에 나서면서 올해 우려했던 교역 붕괴는 없었다”고 설명했다.이재연 기자