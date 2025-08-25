中상무부장 “韓, 日 제치고 中 2대 무역 파트너국”

왕원타오 중국 상무부장(장관)이 25일 박병석 전 국회의장이 이끄는 한국특사단을 만나 “대한국 무역적자를 기쁘게 생각한다”고 말했다.
그는 중국 베이징 상무부 청사에서 진행된 특사단과의 면담에서 “중국은 지난해 353억달러(약 49조원)의 대한국 무역적자를 기록했다”라며 “우리는 이 적자에 대해 기쁘게 생각하고, 양국 간 무역 구조로 인한 정상적인 현상으로 받아들이고 있다”고 말했다.
왕 부장은 “양국은 서로에게 중요한 이웃이자 파트너”라면서 “지난해 양국 무역액은 3820억달러(약 530조원)를 돌파했고, 한국은 일본을 제치고 중국의 2대 무역 파트너국이 됐다”고 강조했다. 그는 “양국 교역 상품 중 90% 이상은 중간재 및 자본재”라면서 “이는 양국이 긴밀한 파트너 관계임을 반영한다”고 덧붙였다.
그는 박 단장을 향해서는 “한중관계를 위해 많은 공헌을 했고, 중국어도 잘해서 친밀감을 느낀다”고 말했다. 이에 박 단장은 “미국발 통상전쟁이 글로벌 통상질서를 재편하고 있고, 양국이 협력 모멘텀을 유지하고 긴밀한 소통을 통해 공동의 이익을 추구해 나가는 것이 더욱 중요한 시기”라며 “양국 관계가 지금까지 수직적 관계였다면 이제는 수평적 관계가 될 것으로 생각한다”고 밝혔다.
이어 “FTA 2단계 협상이 조속히 타결되기를 바란다”면서 “희토류를 비롯한 핵심 광물에 대한 공급망을 활성화시키고, (수출 허가를 신속히 처리하는) 패스트트랙과 그린채널을 만들기를 희망한다”고 우리 측 관심사를 전했다.
이재명 대통령이 한일정상회담을 마치고 한미정상회담을 위해 미국으로 떠나는 날 동시에 파견한 특사단은 이날 낮에는 닝푸쿠이·추궈훙·싱하이밍 등 전직 주한 중국대사 3명과 오찬 간담회를 가졌다. 특사단은 그간 한중 관계의 발전을 위해 기여한 데 대한 감사를 표하고, 앞으로도 계속해서 관심을 갖고 성원해 달라고 당부했다.
특사단은 오는 27일까지 중국에 머물면서 자오러지 상무위원장(국회의장격)과 한정 부주석 등도 만날 예정이다.
최영권 기자
