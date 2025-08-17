일본·홍콩 아니라고?…“병도 안 걸려” 장수 국가 1위 ‘놀라운 정체’

이미지 확대 장수 관련 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계에서 인구 대비 100세 이상 장수 인구가 가장 많은 곳은 ‘억만장자의 놀이터’로 불리는 모나코라는 조사 결과가 나와 눈길을 끈다.16일(현지시간) 영국 데일리메일이 분석한 유엔(UN) 통계 결과에 따르면 모나코는 인구 10만명당 약 950명이 100세 이상으로 집계돼 장수 국가 1위를 차지했다.이어 홍콩(인구 10만명당 124명), 카리브해 프랑스령 과들루프(100명), 일본(98명), 우루과이(85명)가 뒤를 이었다.영국은 인구 10만명당 26명으로 32위에 올랐고, 미국은 20명 수준으로 46위에 그쳤다. 아프리카와 오세아니아 일부 국가를 포함해 27개국에서는 100세 이상 인구가 없는 것으로 나타났다.한 전문가는 이와 관련해 “100세 이상 장수자들은 중증 질환을 피하거나 발병 시점을 늦추는 ‘초인적인 능력’을 가진 것으로 보인다”며 “이는 장수는 질병을 피할 수 없다는 고정관념을 깨는 결과”라고 설명했다.그는 1912~1922년생 17만여명을 60세 이후부터 추적한 연구에서 100세까지 산 이들은 그렇지 않은 이들보다 뇌졸중·심혈관질환 등 주요 질환 발생률이 낮았다고 밝혔다.예를 들어 100세까지 산 사람들 가운데 85세까지 뇌졸중을 겪은 비율은 4%에 불과했다. 반면 90~99세 사이에 사망한 사람들의 경우, 같은 나이대에서 뇌졸중을 겪은 비율이 약 10%에 달했다.이어 진행된 27만여명 대상 장기 추적 연구에서도 장수자들은 경증 질환까지 포함한 각종 질환 발생 시기가 일반인보다 늦고 진행 속도도 더 완만한 것으로 확인됐다.100세 이상 그룹의 경우 80세 무렵 심혈관질환을 앓는 비율이 8%로, 85세에 사망한 그룹(15% 이상)의 절반 수준이었다.전문가들은 전 세계적으로 100세 이상 인구가 늘어나는 배경으로 흡연 감소, 근로환경 개선, 심혈관 질환 치료 발전 등을 꼽았다.영국 통계청(ONS)에 따르면 영국 내 100세 이상 인구는 1만 6000명을 넘어섰으며, 수십년 새 2배 이상으로 늘었다. 유엔 집계로는 전 세계 100세 이상 인구가 약 60만명에 달하고, 이 중 일본이 12만명으로 가장 많다.이 밖에 푸에르토리코(82명), 또 다른 프랑스령 마르티니크(67명), 맨섬(62명), 건지섬(49명), 프랑스 본토(47명) 등이 상위 10위권에 포함됐다.하승연 기자