[서울데이터랩] 코스피 마감시황 6388p로 사상 최고치로 마감

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코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 큰 폭으로 오르며 52주 신고가로 거래를 마쳤다.21일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 169.38포인트(2.72%) 오른 6388.47에 장을 마감했다. 이날 지수는 6302.54에 출발한 뒤 장중 한때 6388.47까지 올라 고가와 종가를 같게 기록했다. 장중 저가는 6302.54였다.이로써 코스피는 종가 기준은 물론 장중 기준으로도 52주 최고치인 6388.47을 새로 썼다. 거래량은 7억 8415만 3000주, 거래대금은 30조 4477억 5900만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 1조 3342억원, 기관이 7371억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 1조 9195억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 224억원 순매도였지만 비차익거래가 9418억원 순매수를 나타내며 전체적으로 9194억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강세를 보였다. 삼성전자(005930)는 2.10% 오른 21만 9000원, SK하이닉스(000660)는 4.97% 오른 122만 4000원에 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)은 11.42% 급등한 47만 8000원으로 마감했고, 현대차(005380)는 3.61%, 기아(000270)는 1.65%, 삼성전자우(005935)는 2.73%, 두산에너빌리티(034020)는 4.23% 상승했다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 1.06%, 한화에어로스페이스(012450)는 2.39% 하락했다.시장 전반에서는 상승 종목이 457개로 하락 종목 410개를 웃돌았다. 보합은 40개였고 상한가 종목은 1개, 하한가 종목은 없었다.개별 종목별로는 태영건설우가 상한가인 29.95% 올랐고, 솔루스첨단소재가 26.07%, 삼성SDI가 19.89%, HD현대마린솔루션이 17.53%, 삼성전기우가 17.16% 상승했다. 반면 영흥은 9.69% 내렸고 주성코퍼레이션은 8.60%, 퍼스텍은 8.22%, 미원화학은 8.15%, 주연테크는 7.53% 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자