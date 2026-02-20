메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보] SK하이닉스 93만원 돌파…52주 신고가

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-02-20 11:05
입력 2026-02-20 11:00
이미지 확대
연합뉴스
연합뉴스


SK하이닉스가 장중 한때 93만 5000원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

20일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 57분 현재 SK하이닉스는 전 거래일 대비 3.58% 오른 92만 6000원에 거래되고 있다. 오전 10시 54분쯤 93만 5000원까지 올라 지난 1월 30일(93만 1000원) 이후 처음으로 93만원을 돌파했다.

이날 장 초반 약세였던 SK하이닉스가 강세로 돌아선 배경에는 글로벌 자산운용사 블랙록이 SK하이닉스 지분율을 5% 이상 확보했다고 공시한 점이 주요하게 작용한 것으로 해석된다. 블랙록은 SK하이닉스 주식 3640만 7157주를 보유해 지분율 5%를 넘겼다고 공시했다. 블랙록의 SK하이닉스 지분율 5% 이상 확보는 지난 2018년 5월 9일 이후 약 7년 9개월 만이다.

이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
블랙록의 SK하이닉스 지분율 5% 이상 확보는 언제 이후 처음인가요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기