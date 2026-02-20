[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

19일(현지시간) 미국 증시에서 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭 하락세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,395.16포인트로 거래를 마치며 전일 대비 267.50포인트(-0.54%) 내렸다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,682.73포인트로 마감해 70.91포인트(-0.31%) 하락했다. S＆P 500 지수는 6,861.89포인트로 전일 대비 19.42포인트(-0.28%) 내렸다.다우존스 지수는 시작가 49,576.22포인트에서 최고가 49,606.17포인트, 최저가 49,197.53포인트를 기록하며 하루 거래량 429,257천주로 집계되었다. 나스닥 종합 지수는 시작가 22,639.88포인트로 출발해 최고가 22,768.83포인트, 최저가 22,583.61포인트를 기록하며 1,256,313천주의 거래량을 보였다. S＆P 500 지수는 시작가 6,861.34포인트로 장을 열고 최고가 6,879.12포인트, 최저가 6,833.06포인트를 기록했다.한편, 다우운송 지수는 19,494.01포인트로 마감하며 전일 대비 313.39포인트(-1.58%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 24,797.34포인트로 전일 대비 101.53포인트(-0.41%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수도 8,173.30포인트로 41.05포인트(-0.50%) 하락했다.반면, VIX 지수는 20.43포인트로 전일 대비 0.81포인트(4.13%) 상승했다. VIX 지수는 20을 넘기며 시장의 불확실성과 변동성이 다소 높아졌음을 시사했다.정연호 기자