[서울데이터랩]‘광동제약’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

20일 오전 9시 10분 광동제약(009290)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 광동제약은 개장 직후 5분간 273만 1894주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2400원 오른 1만 400원이다.한편 광동제약의 PER은 18.67로 비교적 안정적인 평가를 받고 있으며, ROE는 7.21%로 수익성이 보통 수준이다.이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 현재가 5860원으로 주가가 29.93% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 한국ANKOR유전(152550)은 현재 231원으로 26.23% 폭등하며 강한 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 SK증권(001510)은 24.95% 폭등하며 1973원에 거래되고 있다. 상승률 5위 상상인증권(001290)은 24.09%의 상승세를 타고 1458원에 거래되고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 현재가 3만 3600원으로 18.31% 급등 중이다. 7위 TBH글로벌(084870)은 현재가 1546원으로 17.03% 급등 중이다. 8위 애경산업(018250)은 현재가 1만 6340원으로 16.22% 급등 중이다. 9위 LG디스플레이(034220)는 현재가 1만 4060원으로 14.50% 급등 중이다. 10위 에스엘(005850)은 현재가 6만 2500원으로 13.43% 급등 중이다.이밖에도 삼영(003720) ▲13.19%, 한화손해보험(000370) ▲12.11%, 한화시스템(272210) ▲11.28%, 한화갤러리아(452260) ▲10.38% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자