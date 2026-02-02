[서울데이터랩]케어젠 11.79% 급락 코스닥 시가총액 상위 종목들 혼조세

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.2일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 16만 3300원으로 전 거래일 대비 0.49% 상승하고 있다. 시가총액은 22조 1722억원이며, 외국인 비율은 21.77%로 나타난다. 거래량은 510만 1290주로 집계된다. 이어 에코프로비엠(247540)은 21만 9000원으로 전 거래일 대비 5.60% 하락 중이다. 시가총액은 21조 4185억원이고, 외국인 비율은 13.88%를 기록하고 있으며, 거래량은 112만 2280주로 나타난다.알테오젠(196170)은 -5.51%, 레인보우로보틱스(277810)는 -3.30%, 삼천당제약(000250)은 +0.10%의 등락률을 보이고 있다. 에이비엘바이오(298380)와 코오롱티슈진(950160)은 각각 -0.15%, -0.48%로 소폭 하락 중이며, HLB(028300)는 -1.26%를 기록 중이다. 리노공업(058470)은 -10.01%로 크게 하락했으며, 리가켐바이오(141080)는 -5.52%를 보이고 있다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▼5.24%, 케어젠(214370) ▼11.79%, 원익IPS(240810) ▼9.88%, 메지온(140410) ▼5.34%, 클래시스(214150) ▼1.75%, 로보티즈(108490) ▼6.79%, 파마리서치(214450) ▼9.29%, 이오테크닉스(039030) ▼4.12%, 보로노이(310210) ▼4.02%, 디앤디파마텍(347850) ▼4.13% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이고 있으며, 특히 케어젠이 11.79%의 급락세로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자