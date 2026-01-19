CJ대한통운, 1년 새 일요일 배송 67% 증가

주 7일 배송 ‘매일오네’ 도입 효과

출산·육아상품 물량은 316% 늘어

2026-01-20 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

CJ대한통운은 지난해 1월에 주 7일 배송 서비스인 ‘매일오네’(O-NE)를 도입한 후, 지난 1년간 일요일 배송 물량이 급증했다고 19일 밝혔다. 지난해 12월 기준으로 일요일 배송 물량이 연초 대비 67% 증가했다는 것이다.배송물량 증가는 생활소비재 중심으로 나타났다. 특히 기저귀, 분유, 유아용품 등 출산·육아상품 배송물량이 316% 급증했다. 이어 패션의류·잡화 상품군이 93%, 화장품·미용 카테고리가 89%로 높은 증가율을 보였다. 식품류의 일요일 배송 물량도 70% 늘었다. 특히 지역 특산물 배송량이 연초 대비 138% 늘어 지역 농수산물 판매자의 판로 확대에 도움이 됐다는 게 CJ대한통운측 설명이다.CJ대한통운은 ‘매일오네’ 서비스 적용 지역을 지속 확대하는 한편 애플리케이션 개편을 통해 개인 간(C2C) 택배 활성화를 도모할 계획이다. 윤재승 오네 본부장은 “‘매일오네’를 통해 배송범위가 넓어지고 끊김이 없는 배송이 가능해지면서 판매자의 판매 기회 확대는 물론 소비자의 쇼핑 편의와 만족도도 크게 높아졌다”며 “지속적인 서비스 고도화를 통해 택배산업 생태계의 성장을 끌어나갈 것”이라고 말했다.김현이 기자