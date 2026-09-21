서울우유 ‘한끼식사 데일리케어’, 80일 만에 300만 개 판매…SIG 돔미니 적용

세줄 요약 출시 80일 만에 300만 개 판매 돌파

쿠팡 기타영양식 카테고리 1위 유지

SIG 돔미니 적용, 휴대·음용 편의 강화

이미지 확대 (사진=서울우유협동조합 제공)

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서울우유협동조합의 영양음료 ‘한끼식사 데일리케어’가 출시 80일 만에 누적 판매량 300만 개를 넘어섰다. 쿠팡 기타영양식 카테고리에서도 꾸준히 판매 1위를 지키며 초기 시장에 안착하는 모습이다.‘한끼식사 데일리케어’는 서울우유가 처음 내놓은 영양음료다. 간편하게 영양을 챙기려는 소비 흐름에 맞춰 기존 유제품 중심의 포트폴리오를 식사대용·영양음료 영역까지 넓힌 제품이다. 유당을 분해해 소화 부담을 줄이고 균형 잡힌 영양을 담은 완전균형영양식으로 설계됐다.포장에는 SIG의 멸균 종이팩 솔루션 ‘돔미니(DomeMini)’를 적용했다. 보틀 형태 디자인에 패키지 중간에 캡을 배치해, 다른 용기에 옮겨 담지 않고 바로 마실 수 있다. 캡을 열고 다시 닫을 수 있어 휴대와 보관도 수월하다.문진섭 서울우유협동조합 조합장은 “‘한끼식사 데일리케어’는 소비자 니즈에 맞춰 영양을 보다 간편하게 섭취할 수 있도록 개발한 제품”이라며 “A2우유에 이어 한끼식사도 서울우유의 새로운 성장동력으로 자리 잡을 수 있도록 관련 제품 라인업을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.이어 “한끼식사 데일리케어는 유당을 분해해 소화 부담을 줄이고 균형 잡힌 영양을 간편하게 섭취할 수 있도록 설계한 완전균형영양식”이라며 “SIG DomeMini의 휴대성과 음용 편의성이 제품 콘셉트와 잘 부합해 소비자들이 일상에서 보다 간편하게 영양을 섭취할 수 있도록 했다”고 덧붙였다.SIG DomeMini는 종이팩의 장점과 보틀 형태의 편의성을 결합한 패키징 솔루션으로, 기능성 우유, 단백질 음료, 식물성 음료, 식사대용식 등 다양한 상온 유통(UHT) 제품에 적용할 수 있다. 가정뿐 아니라 직장이나 이동 중에도 간편하게 음용할 수 있도록 설계됐다.SIG는 무균 충전 기술을 기반으로 식음료 제조사가 시장 수요에 맞춰 다양한 제품 카테고리와 패키지 포맷을 개발할 수 있도록 지원하고 있다. 이를 통해 제품의 보관 및 유통 편의성을 높이는 동시에 다양한 소비 상황에 대응할 수 있는 패키징 솔루션을 제공한다.SIG 코리아 조명현 대표(Head of Market, Korea)는 “‘한끼식사 데일리케어’는 서울우유가 기존 유제품 중심의 제품 영역에서 영양음료 카테고리로 포트폴리오를 확장한 사례”라며 “SIG DomeMini는 보틀 형태의 디자인과 멸균 종이팩의 특성을 결합해 간편하게 섭취하는 영양음료 제품에 적합한 패키징 솔루션”이라고 말했다.이어 “앞으로도 서울우유가 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 새로운 제품과 시장 기회를 만들어갈 수 있도록 협력해 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터