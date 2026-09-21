유랜비트, 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 Coinranking 등재

세줄 요약 코인랭킹 거래소 정보 등재 발표

지원 자산·거래마켓·거래량 공개

코인게코·코인마켓캡 등재 신청

이미지 확대 [사진: 유랜비트(ULANBIT) 제공]

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디지털 자산 거래소 유랜비트(ULANBIT)가 가상자산 데이터 플랫폼 코인랭킹(Coinranking)에 거래소 정보가 등재됐다고 밝혔다.유랜비트는 최근 코인랭킹 내 거래소 페이지가 개설됐으며, 해당 페이지를 통해 플랫폼 기본 정보와 지원 디지털 자산, 거래 마켓, 24시간 거래량 등 관련 시장 데이터를 확인할 수 있다고 설명했다.코인랭킹의 유랜비트 거래소 페이지에는 다수의 디지털 자산과 거래 마켓이 등록돼 있으며, 거래소 순위와 24시간 거래량 등 관련 정보도 함께 제공되고 있다. 관련 수치는 시장 상황과 코인랭킹의 집계 기준에 따라 변동될 수 있다.코인랭킹은 유랜비트를 싱가포르 기반의 중앙화 디지털 자산 거래소로 소개하고 있으며, USDT 기반 현물 거래와 자산 교환, 디지털 자산 관리 등 관련 서비스를 제공하는 플랫폼으로 설명하고 있다.유랜비트는 이번 코인랭킹 등재를 계기로 외부 데이터 플랫폼을 통한 거래소 정보 제공 범위를 확대한다는 계획이다.유랜비트 측에 따르면 현재 코인게코(CoinGecko)와 코인마켓캡(CoinMarketCap)에도 거래소 등록을 신청하고 관련 절차를 진행하고 있다. 향후 주요 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼에 대한 등재가 이어질 경우, ULANBIT의 글로벌 시장 접근성과 브랜드 인지도 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.유랜비트 관계자는 “Coinranking 공식 등재를 통해 글로벌 시장에서 ULANBIT의 거래소 정보와 시장 데이터를 보다 폭넓게 제공할 수 있게 됐다”며 “CoinGecko와 CoinMarketCap을 비롯한 주요 글로벌 플랫폼에 대한 등재 절차도 차질 없이 진행하면서 글로벌 디지털 자산 거래소로서 시장 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.유랜비트는 지원 디지털 자산과 거래 마켓을 운영하는 한편, 글로벌 이용자를 대상으로 거래 환경과 관련 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.양승현 리포터