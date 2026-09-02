인잘알, ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’ 정수기렌탈 부문 수상

세줄 요약 정수기렌탈 부문 수상, 브랜드 경쟁력 입증

2023·2024 이어 2026년까지 3회 수상

정수기·공기청정기·비데 비교 서비스 제공

이미지 확대 (사진=인잘알 제공)

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가전 렌탈 비교 플랫폼 인잘알이 ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’ 정수기렌탈 부문 수상자로 선정되며 브랜드 경쟁력을 입증했다.인잘알은 지난 2023년과 2024년에 이어 2026년에도 연이어 수상자로 이름을 올리며, KTEA 한국브랜드평가대상에서 통산 3회 수상을 달성했다고 밝혔다.한국우수브랜드협회가 주최·주관하고 브랜드경제가 후원하는 ‘KTEA 한국브랜드평가대상’은 각 산업 분야의 브랜드를 대상으로 평가를 진행해 부문별 수상 브랜드를 선정하는 시상식이다. 인잘알은 정수기렌탈을 중심으로 다양한 생활가전 렌탈 서비스를 제공해온 가운데 올해 정수기렌탈 부문 수상자로 이름을 올렸다.인잘알은 국내 주요 브랜드의 정수기를 한곳에서 살펴보고 제품별 기능과 관리 방식, 약정 기간, 렌탈 조건 혜택 등을 비교할 수 있도록 관련 정보를 제공하고 있다. 냉·온·정수 기능을 갖춘 제품부터 직수형, 얼음정수기 등 사용 목적과 생활환경에 따라 필요한 제품을 비교해 볼 수 있도록 정수기렌탈 서비스를 운영하고 있다.정수기 외에도 공기청정기와 비데 등 생활가전 렌탈 서비스도 함께 제공한다. 공기청정기는 사용 공간과 제품별 기능 등을, 비데는 주요 기능과 관리 방식 등을 살펴볼 수 있도록 제품 정보를 구성하고 있으며, 각 브랜드의 렌탈 조건을 함께 비교할 수 있도록 안내하고 있다. 이를 통해 정수기를 비롯해 일상생활에서 정기적인 관리가 필요한 생활가전을 렌탈 방식으로 이용하려는 소비자들의 제품 선택을 돕고 있다.인잘알 한형철 대표는 “2023년과 2024년에 이어 2026년에도 KTEA 한국브랜드평가대상을 수상하며 총 세 차례 수상하게 됐다”며 “앞으로도 정수기렌탈을 중심으로 공기청정기, 비데 등 다양한 가전렌탈 상품에 대한 정보를 제공하고 소비자들이 제품과 렌탈 조건을 편리하게 비교할 수 있도록 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.양승현 리포터