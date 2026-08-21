여름철 쿨링 생리대 선택 기준 1위는 ‘시원한 사용감’…LG유니참 쏘피 조사

세줄 요약 쿨링 생리대 핵심 기준, 시원한 사용감 부각

소비자 85.3%, 피부에 닿는 시원함으로 인식

쏘피 쿨링프레쉬, 연상 브랜드 조사 1위

이미지 확대 (LG유니참 제공)

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기록적인 폭염이 이어지면서 생리 기간에도 답답함과 습기를 줄인 사용감을 고려하는 소비자가 늘고 있다. 피부에 직접 닿는 제품 특성상 여름철 생리대 선택 기준에서도 ‘쿨링감’이 주요 요소로 떠오르는 가운데, LG유니참의 자체 소비자 조사에서도 이 같은 흐름이 확인됐다.LG유니참이 소비자 300명을 대상으로 실시한 쿨링 생리대 인식 및 이미지 조사에 따르면, 응답자의 85.3%는 쿨링 생리대를 ‘피부에 닿는 면이 시원하게 느껴지는 생리대’로 인식했다. 소비자들이 쿨링 생리대를 판단할 때 제품 표면에서 직접 체감되는 시원한 사용감을 중요한 기준으로 보고 있음을 보여주는 결과다.쿨링감과 관련한 브랜드 인식 조사에서는 쏘피 쿨링프레쉬가 가장 높은 응답률을 기록했다. ‘더운 여름에 사용하는 생리대 중 가장 쿨링감이 느껴지는 생리대’를 묻는 연상 브랜드 조사에서 쏘피 쿨링프레쉬는 44.0%의 응답률로 1위를 기록했다.쏘피 쿨링프레쉬는 브랜드 이미지 조사에서도 ‘시원함’과 ‘상쾌함’이 뚜렷하게 연결되는 제품으로 나타났다. 쏘피 쿨링프레쉬 인지자 200명을 대상으로 실시한 기능적 이미지 조사에서는 ‘시원하다’가 82.0%, ‘상쾌하다’가 71.5%로 집계됐다.실제 구매 경험이 있는 소비자 조사에서도 유사한 결과가 확인됐다. 쏘피 쿨링프레쉬 구매 경험자를 대상으로 한 사용 실태 조사에서 응답자의 77.8%가 제품에 만족한다고 답했다. 제품에 만족한 이유로는 ‘쿨링(시원함)’이 69.8%로 가장 높았으며, 세부 항목에서도 ‘시원하다’가 63.5%로 가장 높은 비중을 차지했다.이번 조사 결과, 쿨링 생리대를 선택할 때 중요하게 여기는 요소와 실제 사용 후 만족 요인 모두 ‘시원함’에 집중되는 경향을 보였다. 쏘피 쿨링프레쉬 역시 연상 브랜드·브랜드 이미지·구매 경험 조사 전반에서 시원함과 관련된 응답이 높게 나타나, 소비자가 기대하는 쿨링감과 실제 사용 경험이 유사한 방향임을 확인할 수 있었다.LG유니참 관계자는 “이번 조사를 통해 소비자들이 쿨링 생리대에서 어떤 요소를 중요하게 생각하는지, 실제 사용 경험에서는 어떤 부분에 만족하는지 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 소비자가 직접 체감할 수 있는 사용 경험을 중심으로 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.이번 조사 결과는 여름철 생리대 선택에서 쿨링감이 소비자가 제품을 인식하고 평가하는 주요 기준 중 하나로 작용하고 있음을 보여준다.양승현 리포터