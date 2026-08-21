구윤철 “금리상승에 가계 빚 부담 늘어…취약차주 지원책 조속히 마련”

가계부채 2천조원↑…“경계 늦추지 않고 관리”

상반기 경상수지 1910억달러 역대 최대 흑자

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 서울 중구 은행회관에서 열린 시장상황점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 금리 상승에 가계·자영업자 부담 확대

취약차주 지원방안 조속 발표 예고

채무조정·자금지원 확대 방침

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 21일 “소상공인 채무부담과 서민·취약 차주의 금융 부담을 덜어드리기 위한 ‘취약차주 지원방안’을 마련해 조속히 발표하겠다”고 밝혔다.구 부총리는 이날 서울 중구 은행회관에서 주재한 시장상황점검회의에서 이같이 말했다. 이날 회의에는 이억원 금융위원회 위원장을 비롯해 이찬진 금융감독원 원장, 박종우 한국은행 부총재보가 참석했다.구 부총리는 주요국 장기국채 금리가 수십 년 만에 최고 수준으로 오르고 국내 채권시장도 초장기물 중심으로 금리가 상승해 가계·자영업자 부채의 부담이 커지고 있다고 진단했다.그러면서 “채무조정 활성화 등을 통해 어려운 소상공인·개인의 재기를 지원하는 한편, 중소기업·서민·취약차주 대상 자금지원을 확대하겠다”고 예고했다.그는 “국고채 시장의 발행·유통 여건을 상시 점검하고 기업의 자금조달 비용과 가계의 이자 부담 등 실물경제 파급 영향이 최소화되도록 면밀히 살피겠다”며 정부의 금리 상승 대응 방향도 전했다.지난달 초 1550원대까지 올랐던 달러 대비 원화 환율이 최근 11개월 만에 다시 1300원대에 진입했다. 이에 대해선 “환율의 상하방 요인이 병존하는 만큼 긴장감을 늦추지 않고 시장 변동성에 대응해 나가겠다”고 언급했다.구 부총리는 2분기 국내 전체 가계부채 규모가 사상 처음으로 2000조원을 넘은 것에 대해선 “GDP 대비 가계부채 비율은 1분기 85.3%로 오히려 크게 하락했다”며 “다만, 가계부채비율이 여전히 주요국 대비 낮지 않은 수준인 점을 감안해 경계를 늦추지 않고 관리해 나가고 실수요자는 자금 애로가 없도록 세심히 지원하겠다”고 밝혔다.이날 회의에선 상반기 경상수지가 1910억달러로 역대 최대 흑자인 점 등을 감안할 때 한국 경제의 대외 건전성은 어느 때보다 양호한 상황이라는 데 의견을 같이했다고 재경부가 전했다.세종 이준호 기자