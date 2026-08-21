경제 [속보] 코스닥 4%대 급락에 매도 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/21/20260821500059 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2026-08-21 10:12 입력 2026-08-21 10:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 코스피ㆍ코스닥 동반 하락 출발…원/달러 환율 하락 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.63p(1.35%) 내린 6,759.95으로, 코스닥 지수는 전장보다 16.84p(2.00%) 내린 824.05로 출발했다. 김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사의 핵심 내용이 누락되어 있어 질문을 생성할 수 없습니다. 정보 부족 정보 충분