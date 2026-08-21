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[속보] 코스닥 4%대 급락에 매도 사이드카 발동

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김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-08-21 10:12
입력 2026-08-21 10:07
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코스피ㆍ코스닥 동반 하락 출발…원/달러 환율 하락
코스피ㆍ코스닥 동반 하락 출발…원/달러 환율 하락 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.63p(1.35%) 내린 6,759.95으로, 코스닥 지수는 전장보다 16.84p(2.00%) 내린 824.05로 출발했다.


김예슬 기자
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