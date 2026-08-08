[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감

세줄 요약 기술주·반도체주 강세로 미국 증시 동반 상승

나스닥·반도체 지수 주도, VIX 하락으로 안정

엔비디아·테슬라 강세, 결제주·에너지주 약세

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7일(현지 시간) 미국 증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 전장보다 342.26포인트(1.30%) 오른 26,690.62를 기록했고, 나스닥 100 지수도 348.97포인트(1.19%) 상승한 29,722.30에 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수는 47.68포인트(0.62%) 오른 7,757.64, 다우존스 30 산업평균지수는 151.83포인트(0.28%) 상승한 54,036.93으로 장을 마감했다.이날 시장에서는 반도체 업종의 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체 지수는 308.09포인트(2.56%) 오른 12,356.79를 기록하며 주요 지수 상승을 주도했다. 변동성 지수인 VIX는 14.90으로 0.25포인트(-1.65%) 하락해 투자심리가 비교적 안정적인 흐름을 보였다.나스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 엔비디아가 2.27% 오른 223.96달러로 마감하며 강세를 이끌었다. 테슬라는 2.83% 상승한 328.58달러, 브로드컴은 1.71% 오른 427.76달러, 메타는 0.37% 상승한 592.10달러를 기록했다. 애플도 0.29% 오른 313.33달러, 마이크로소프트는 0.03% 상승한 499.99달러로 거래를 마쳤다. 반면 알파벳 클래스 A와 클래스 C는 각각 0.96%, 0.88% 하락했고, AMD는 1.21%, SK하이닉스 ADR은 3.92% 내렸다.특히 반도체 장비주와 일부 대형 기술주의 매수세가 강했다. ASML홀딩 ADR은 2.15%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.21%, 램리서치는 1.82%, 인텔은 1.84% 상승했다. 나스닥 상위 종목 중 스페이스X는 15.83% 급등한 133.11달러를 기록하며 가장 두드러진 움직임을 나타냈다.뉴욕증시 상위 종목에서는 업종별로 혼조세가 나타났다. 오라클이 2.47% 상승했고, 홈디포는 1.75%, HSBC홀딩스 ADR은 1.14%, 존슨앤드존슨은 0.88%, 애브비는 0.89% 올랐다. 제이피모간체이스와 뱅크오브아메리카도 각각 0.34%, 0.27% 상승해 대형 은행주는 비교적 견조한 흐름을 보였다.반면 결제주와 일부 경기민감주는 약세를 보였다. 마스터카드는 2.26%, 비자는 2.15% 하락했고, 캐터필러는 1.72%, GE에어로스페이스는 1.19% 내렸다. 에너지주도 부진해 엑슨모빌은 1.16%, 셰브론은 1.41% 하락했다. 버크셔해서웨이 클래스 A와 클래스 B 역시 각각 0.75%, 0.54% 밀렸다.종합하면 이날 미국 증시는 기술주와 반도체주 중심의 매수세가 지수 전반의 상승을 이끌었고, 변동성은 낮아지며 투자심리도 안정된 모습을 나타냈다. 특히 나스닥과 반도체 지수의 상대적 강세가 두드러지면서 성장주 선호가 다시 부각된 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자