배우 허남준, 디올 뷰티 부티크서 ‘소바쥬’ 썸머 그루밍 리추얼 체험

세줄 요약 허남준, 디올 뷰티 부티크 방문 체험

소바쥬 오 드 뚜왈렛·애프터 쉐이브 로션 경험

여름 남성 그루밍 리추얼 제안

이미지 확대 (사진=디올 뷰티 제공)

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배우 허남준이 크리스챤 디올 뷰티의 초청으로 서울 송파구 디올 뷰티 롯데 월드타워몰 부티크를 방문해 ‘디올 소바쥬’ 컬렉션을 체험했다.이번 방문에서 허남준은 디올의 남성 향수 라인인 소바쥬 컬렉션의 주요 제품을 둘러보고, 향수와 면도 후 케어를 연계한 여름철 남성 그루밍 리추얼을 진행했다.특히 소바쥬 컬렉션의 대표 아이콘인 ‘소바쥬 오 드 뚜왈렛’과 ‘소바쥬 애프터 쉐이브 로션’을 직접 경험했다. 소바쥬 오 드 뚜왈렛은 상쾌하고 강렬한 시트러스 우디 계열의 향을 담고 있으며, 소바쥬 애프터 쉐이브 로션은 면도 후 사용하는 남성용 그루밍 제품이다.두 제품은 향수와 애프터 쉐이브 케어를 하나의 흐름으로 연결해 여름철 남성들이 일상에서 활용할 수 있는 그루밍 리추얼을 제안한다. 특히 계절에 어울리는 향과 면도 후 케어를 함께 구성할 수 있다는 점이 특징이다.소바쥬 컬렉션과 디올의 브랜드 유니버스를 살펴본 허남준은 “평소 강렬하고 상쾌한 향으로 존재감과 자신감을 더하고 싶을 때 디올 소바쥬 오 드 뚜왈렛을 즐겨 사용한다”고 전했다.허남준이 방문한 디올 뷰티 롯데 월드타워몰 부티크는 스킨케어와 메이크업, 향수에 이르는 디올 뷰티 제품을 한자리에서 선보이는 공간이다. ‘라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올’ 프리미엄 프래그런스 컬렉션과 함께 디올 아이웨어, 꾸뛰르 패션 주얼리 등도 만나볼 수 있도록 구성됐다.뷰티 제품을 비롯해 프래그런스와 패션 아이템까지 함께 구성해 디올이 전개하는 다양한 카테고리를 한 공간에서 살펴볼 수 있도록 한 것이 부티크의 특징이다.디올 뷰티는 이번 여름 소바쥬 컬렉션을 통해 상쾌한 향기와 그루밍을 아우르는 남성 썸머 그루밍 리추얼을 선보인다.양승현 리포터