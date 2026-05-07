Y2K 감성 입는 Z세대… ‘7부 바지’가 돌아왔다

‘카프리 팬츠’ 검색량 856% 급증

통넓은 ‘버뮤다 팬츠’와 함께 인기

이미지 확대 삼성물산 패션부문은 ﻿Z세대 감성에 맞는 카프리 팬츠, 버뮤다 팬츠 등을 선보였다. 구호플러스의 ‘미디 카프리 팬츠’.

삼성물산 패션부문 제공

이미지 확대 삼성물산 패션부문은 ﻿Z세대 감성에 맞는 카프리 팬츠, 버뮤다 팬츠 등을 선보였다. 에잇세컨즈의 ‘버뮤다 팬츠’.

삼성물산 패션부문 제공

세줄 요약 카프리 팬츠, Y2K 열풍 타고 재부상

SSF샵 검색량 856% 증가, 판매 급등

와이드 팬츠 독주 흔들, 취향 분화

2026-05-08 B4면

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이른 더위가 찾아오면서 올봄 패션업계의 화두는 이른바 7부 바지로 불리는 ‘카프리 팬츠’의 귀환이다. 1990~2000년대 향수를 자극하는 Y2K 트렌드에 지난 수년간 하의 시장을 점령했던 헐렁한 ‘와이드 팬츠’의 독주가 깨지고 있다는 분석이다.7일 삼성물산 패션부문에 따르면 올해 1~4월 온라인 플랫폼 SSF샵에서 카프리 팬츠 검색량은 전년 동기 대비 856% 늘었다. 카카오스타일 ‘지그재그’에서도 3월 1일~4월 16일까지 카프리팬츠 판매량은 2024년 대비 97배 늘어 전체 하의류 3위를 차지했다.카프리 팬츠는 무릎 아래~종아리 중간 정도까지 오는 길이에 몸에 적당히 붙는 슬림한 핏이 특징이다. 삼성패션연구소에 따르면 이 유행은 복고에 열광하는 Z세대를 중심으로 확산하고 있다. 카프리 팬츠는 1950년대 오드리 헵번이 처음 유행시켰고, 2000년대 초반에는 미국 팝스타 브리트니 스피어스, 국내에선 드라마 커피프린스에 한유주 역으로 출연한 채정안 등 스타일 아이콘들이 착용한 대표적인 Y2K 패션 아이템으로 꼽힌다.올 여름 기존 와이드 팬츠의 편안함을 계승한 무릎 길이 통 넓은 반바지 ‘버뮤다 팬츠’의 인기도 지속될 전망이다. 버뮤다 팬츠가 편안함과 활동성을 강조했다면, 카프리 팬츠는 캐주얼과 격식있는 차림 사이 절충 가능한 아이템으로 활용 가능하다는 장점이 있다.삼성물산 패션부문 관계자는 “두 바지 모두 과거의 아이템을 그대로 복사한 것이 아니라 현대적 해석이 가미돼 인기를 끌고 있다”면서 “실루엣이 양극화된 두 바지가 동시에 유행하는 것은 그만큼 최근 소비자들의 취향이 극도로 파편화됐음을 의미한다”라고 설명했다.김현이 기자