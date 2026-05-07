한국, 일본 제치고 1분기 수출 세계 5위

수출 주력 상품 15개→20개 확대

화장품·비철금속 등 새로 추가돼

2026-05-07 B3면

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반도체 수출이 극호황기를 맞으면서 올해 1분기 한국의 총수출액이 일본을 제치고 세계 5위에 올랐다. 현 추세가 연말까지 이어지면 한국은 연 수출액에서 사상 처음으로 일본을 앞서게 된다.산업통상부는 6일 이런 내용의 1분기 수출입 동향을 발표했다. 1분기 수출액은 지난해 같은 기간보다 37.8% 증가한 2199억 달러로 집계됐다. 1분기 기준 역대 최대 실적이다. 수출 신기록을 이끈 건 역시 반도체였다. 785억 달러를 팔아치우며 지난해보다 139% 급증했다. 메모리 가격 상승으로 D램은 249.1% 증가한 357억 9000만 달러, 낸드는 377.5% 증가한 53억 9000만 달러를 기록했다. 시스템 반도체는 121억 1000만 달러로 같은 기간 13.5% 증가했다.세계무역기구(WTO)가 발표한 1~2월 세계 수출액 순위에서 한국(1332억 달러)은 일본(1203억 달러)을 6위로 밀어내고 5위에 올랐다. 1위는 중국, 2위는 미국, 3위는 독일, 4위는 네덜란드였다. 산업부는 일본 경제산업성이 발표한 1분기 수출액이 전년 동기 대비 7.2% 증가한 1895억 달러라고 밝혔다. 분기 기준으로도 한국의 수출액이 일본보다 304억 달러 더 많았다. 한국이 분기 수출 실적에서 일본을 앞지른 건 2024년 2분기, 지난해 3분기에 이어 세 번째다. 연 실적으론 아직 일본을 제친 적이 없다.한편 정부는 최근 K푸드·K뷰티 등 전 세계적인 ‘K 열풍’을 반영해 수출 주력 품목 개수를 15개에서 20개로 확대하기로 했다. 기존 반도체, 자동차, 철강, 석유화학, 이차전지 등 전통 수출 품목에 전기기기, 비철금속, 농수산식품, 화장품, 생활용품이 새로 추가된다.세종 강주리 기자