2026 서울커피엑스포 개막

이미지 확대 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포’를 찾은 사람들이 다양한 티 제품을 관람하고 있다 2026.4.15. 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포’를 찾은 사람들이 다양한 티 제품을 관람하고 있다도준석 전문기자