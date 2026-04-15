경제 2026 서울커피엑스포 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/15/20260415500221 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-15 16:39 입력 2026-04-15 16:39 이미지 확대 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포’를 찾은 사람들이 다양한 티 제품을 관람하고 있다 2026.4.15. 도준석 전문기자 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 서울커피엑스포’를 찾은 사람들이 다양한 티 제품을 관람하고 있다 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 서울커피엑스포의 개최 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스