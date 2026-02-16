올해 부자들이 쓸어 담은 주식 보니…삼전·하이닉스·현차·두산에너빌리티

전체 매수금액 중 4개 종목 비중 62% 차지

산업 변화 흐름 타고 AI·로봇·원전주 집중 투자

이미지 확대 선물 전달하는 젠슨 황 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 10월 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 진행된 회동에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장에게 선물을 전달하고 있다.

서울신문 DB

이미지 확대 한 곳에 모인 아틀라스들 CES 개막 이틀째인 지난 1월 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대자동차 부스에서 로봇 아틀라스가 이동하고 있다.

서울신문 DB

이미지 확대 두산 SMR의 미래는? CES 개막일인 지난 1월 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 두산밥캣 부스에 SMR 모형이 전시돼 있다.

서울신문 DB

올해 고액 자산가들의 포트폴리오를 채운 주식은 인공지능(AI) 열풍에 올라탄 반도체였다.또 피지컬 AI 관련 종목과 원자력발전 관련 종목이 뒤를 이었다.AI를 기반으로 바뀌고 있는 산업 생태계에서 역할을 하는 국내 기업들이 부자들의 선택을 받은 것으로 분석된다.16일 KB증권이 새해 들어 지난 9일까지 고액 자산가(증권사 계좌 평균 잔액 10억원 이상)들이 많이 순매수한 국내 종목을 분석한 결과 삼성전자가 전체 순매수의 29%를 차지해 1위에 올랐다.두 번째로 많이 담은 종목은 SK하이닉스로, 전체 순매수액의 18%가 몰렸다.두 종목이 부자들이 선택한 주식의 절반 가까이 차지한 셈이다.이는 AI 열풍을 타고 메모리 업황 호조가 지속될 것이라는 기대가 커지면서 반도체주를 대거 매집한 것으로 보인다.올해 1월 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개한 현대차(9.9%)가 세 번째로 많이 담은 종목이었다.현대차그룹은 AI 로보틱스 전략을 제시하며 자동차 기업이 아닌 로봇 기업으로 변신하고 있다.이어 원전 대장주로 불리는 두산에너빌리티(4.9%)가 네 번째로 많았다.모두 AI 혁신을 타고 성장세를 보이는 산업이다.이들 4개 종목이 전체 매수 금액에서 차지하는 비중은 61.8%에 이른다.다음은 NAVER(3.4%), 알테오젠(2.6%), 삼성SDI(2.6%) 순으로 많이 샀다.이 밖에 코스닥지수 상승에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘KODEX 코스닥150’과 ‘KODEX 코스닥150 레버리지’도 순매수 상위 종목에 이름을 올렸다.해외 주식은 미국 기술주가 인기를 이어갔다.알파벳을 가장 많이 담았는데, 고액 자산가의 해외 주식 전체 순매수액의 7.2%가 알파벳에 몰렸다.최근 공개된 알파벳의 실적이 시장 예상치를 웃돈 가운데 시장에서는 AI를 통한 매출 성장이 지속될 것이라는 기대감이 번지는 분위기다.김세환 KB증권 연구원은 알파벳에 대해 “구글 서비스인 유튜브는 미국에서 3년째 1위 스트리머 지위를 유지하고 있으며, 제미나이 앱의 월간 활성 사용자(MAU)는 7억 5000만명을 돌파했다”며 “AI를 통한 매출 성장이 견고하게 이어질 것으로 보이며, 장기 매출 성장성을 반영한 기업 가치는 여전히 시장 대비 낮은 수준에 거래되고 있어 ‘운용 비중 확대’를 유지한다”고 밝혔다.마이크론 테크놀로지(7.1%)를 두 번째로 많이 담았으며 테슬라(5.9%), 샌디스크(5.3%), Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF(3.3%), 엔비디아(2.9%), 마이크로소프트(2.2%) 등이 뒤를 이었다.이 밖에 최근 은 가격이 급등락을 거듭한 가운데 은 가격 상승 시 수익을 얻는 ‘iShares Silver Trust’ ETF도 쇼핑 리스트에 담겼다.김동현 기자