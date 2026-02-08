제일건설, 현대자산운용 모회사 무궁화신탁 인수 검토

이미지 확대 무궁화신탁

무궁화신탁 자회사 현대자산운용 인수를 추진해온 제일건설이 모회사인 무궁화신탁 자체 인수까지 검토하고 있는 것으로 8일 알려졌다. 무궁화신탁을 둘러싼 주식담보대출과 사모펀드, 공제조합 등이 얽힌 이른바 ‘무궁화신탁 사태’가 불거지면서 제일건설이 모회사 인수까지 검토 범위를 넓힌 것으로 파악된다.무궁화신탁은 오너인 오창석 회장의 무자본 확장 과정에서 주식담보대출로 SK증권으로부터 약 1500억원을 조달했고, 이후 담보 가치 하락으로 기한이익상실(EOD)이 발생하자 사모펀드와 공제조합 자금을 동원해 상환전환우선주(RCPS)와 후순위채를 발행하며 연명해왔다. 이후에도 영업용순자본비율(NCR)이 붕괴되며 부실이 고착됐고, 손실 부담은 무궁화신탁 내부가 아니라 증권사와 사모펀드, 건설공제조합, 농협중앙회 등 외부 자금으로 순차 전가됐다.당초 제일건설은 현대자산운용 인수에 무게를 두고 협의를 진행해왔고, 시장에서는 지난해 인수 성사가 유력하다는 관측도 나왔지만 현재까지 금융감독원의 대주주 적격성 심사 단계에 머물러 있다.업계에서는 과징금과 일부 부실 사업장을 함께 안고 있는 제일건설이 신탁사와 자산운용사를 동시에 확보해 부동산 개발과 금융을 아우르는 사업 구조를 구축하겠다는 계산이 깔려 있다는 분석을 내놓고 있다.다만 제일건설의 최근 실적 흐름을 감안하면 부담이 적지 않다는 지적도 있다. 제일건설의 영업이익은 2021년 2552억원에서 2022년 1204억원으로 감소한 뒤 2023년 1401억원을 기록했으나, 2024년에는 481억원으로 크게 줄었다.박소연 기자