아모레퍼시픽 그룹, 지난해 영업이익 3680억원…‘6년 만에 최대’

이미지 확대 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽 그룹은 지난해 연결 기준 매출액 4조 6232억원, 영업이익 3680억원을 달성했다고 6일 밝혔다. 전년 대비 매출은 8.5%, 영업이익은 47.6% 증가했다. 특히 영업이익은 2019년 이후 6년 만의 최대 실적이다.업체 관계자는 “글로벌 프리미엄 스킨케어 브랜드 경쟁력 강화와 더마·메이크업·헤어 카테고리 호실적, 해외 주요 시장 확장이 실적 개선을 견인했다”고 설명했다.주력 계열사인 아모레퍼시픽이 매출 4조 2528억원(9.5%), 영업이익 3358억원(52%) 증가하면서 그룹 전체 실적 개선을 이끌었다. 브랜드별로 라네즈, 에스트라, 설화수 등이 해외 시장에서 성장세를 이어갔다. 코스알엑스도 유통 재정비를 마무리하고 지난해 4분기부터 매출 성장세로 전환했다는 설명이다.해외사업은 글로벌 전 지역에서 고르게 성장해 매출 1조 9091억원(15%), 영업이익 2099억원(102%)을 기록했다. 국내 사업도 매출 2조 2752억원으로 전년 대비 5% 증가했으나 희망퇴직 비용이 포함되면서 영업이익은 1449억원으로 2% 감소했다.온라인, 멀티브랜드숍, 백화점 등 주요 채널이 안정적으로 성장했고 면세와 크로스보더(해외 유통사·리테일러와 직접 협업해 현지 진출하는 사업모델) 경로도 성장세를 유지했다.김현이 기자