‘글로벌 확장’ 롯데웰푸드, 역대 최대 매출…‘코코아값’ 탓에 수익성 악화

롯데웰푸드는 2025년 매출액(연결 기준)이 4조 2160억원으로 전년 대비 4.2% 증가했다고 6일 밝혔다. 창사 이래 최대 매출을 경신한 것으로, 소비 둔화 등 어려운 대외 환경 속에서도 해외 시장에서의 약진을 바탕으로 외형 성장을 이뤄냈다.지난해 역대 최대 매출은 글로벌 사업 확대로 이뤄졌다. 롯데웰푸드의 해외 법인 매출은 지난해 9651억원을 기록해 전년 대비 13.8% 늘었고, 수출 실적은 2396억원으로 16.8% 신장했다. 이를 합친 글로벌 사업 매출은 1조 2047억원으로 지난해보다 14.4% 증가했다.수익성 측면에서는 아쉬움을 남겼다. 지난해 영업이익은 1095억원을 기록하며 전년 대비 30.3% 감소했다. 지속적인 경영 효율화에도 불구하고 원재료 및 일회성 비용 부담의 영향을 받았다. 2024년 시작된 코코아 가격 폭등세가 지난해까지 이어지면서 이익이 감소했다는 설명이다.롯데웰푸드는 향후 핵심 브랜드 경쟁력 강화, 사업 재구조화, 원재료 소싱구조 개선 및 인력 효율화 등으로 매출 성장과 수익구조 개선을 이뤄낼 계획이다.또한 글로벌 핵심 지역을 집중 육성하고, 롯데 브랜드 인지도 강화로 해외 사업을 지속 확대한다. 구체적으로 인도의 초코파이 생산능력(CAPA)를 확대하고, 지난해 가동을 시작한 푸네 신공장 안정화에 집중할 예정이다. 글로벌 현지 맞춤 제형과 맛 기반의 핵심 브랜드 육성도 지속한다.롯데웰푸드 관계자는 “지난해 소비둔화, 원가 부담 등 대내외적 어려움 속에서도 글로벌 사업 확대를 통해 외형 성장을 지속했다는 점에 의미가 있다”며 “올해는 글로벌 시장 확대를 가속화하고 수익성 중심의 경영 체질 개선을 통해 질적 성장까지 이뤄내겠다”고 밝혔다.김현이 기자