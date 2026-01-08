하룻밤 222만원 5성급 스위트룸… 공금 펑펑 쓴 농협회장

강호동 농협회장, 특별감사서 적발

농민신문 회장 연봉 3억원 더 챙겨

농협 “일정 보고 위해 거실 룸 사용”

이미지 확대 동시조합장선거사무국 현판식 참석한 강호동 회장 강호동 농협중앙회장이 지난해 12월 29일 서울 중구 농협 본관에서 열린 제4회 동시조합장선거 선거관리사무국 현판식을 마친 뒤 이동하고 있다. 2025. 12. 29. 뉴시스

선거 과정에서 뇌물 수수 혐의로 경찰 수사를 받는 강호동 농협중앙회장이 해외 출장에서 하룻밤 숙박비가 200만원이 넘는 5성급 호텔 스위트룸에서 묵고 3억원의 추가 연봉을 받아 챙기며 농민 돈을 펑펑 쓴 사실이 적발됐다.농림축산식품부가 8일 발표한 ‘농협중앙회·농협재단 특별감사 중간 결과’에 따르면 강 회장은 5차례의 해외 출장에서 모두 숙박비 상한 규정을 어기고 4000만원을 초과 지출했다. 1박당 상한선인 250달러(약 36만원)를 최대 186만원 초과한 것으로 드러났다. 농식품부는 “숙박비 상한 초과 금액은 환수하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.과도한 보수 문제도 도마 위에 올랐다. 강 회장은 비상근직인 농협중앙회장으로 약 3억 9000만원의 연봉을 받는 동시에 상근직인 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억원이 넘는 급여를 따로 받고 있다. 농민신문사에서 퇴직하면 수억 원대 퇴직금을 더 받는다. 강 회장은 농식품부의 대면 문답 요청을 거절했다.농협중앙회 측은 ‘스위트룸 숙박’과 관련해 “일정보고를 위해 거실이 딸린 객실을 구했고, 뉴욕은 고물가 영향으로 숙박비가 비쌌지만 이외 국가들은 그렇지 않았다”고 설명했다.농협중앙회가 활동 내용을 확인하지도 않고 임직원과 조합장 등 간부에게 특별활동 수당과 선물을 지급하고, 성추행과 업무상 배임 의혹이 있는 직원을 징계하지 않은 사실도 적발됐다.농식품부는 농협중앙회가 임직원의 형사 사건에 변호사비 3억 2000만원을 지급한 의혹과 농협재단 임직원의 배임(공급 부적절 사용) 의혹 두 건을 경찰에 수사 의뢰했다.세종 한지은·서울 황인주 기자