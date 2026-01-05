[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(1월 5일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 13.07%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 134,500원으로 전 거래일 대비 4.67% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다. 거래량은 3,262,852주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)이 검색비율 2위를 기록하며 3.25%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 셀트리온(068270)는 0.49% 하락하며 약세를 보이고 있다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 5.59%의 상승률로 활발하게 거래되고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)는 0.35% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 8.65%로 급등세를 보이고 있다. 7위 현대무벡스(319400)는 -8.02%의 등락률로 주가가 급락 중이다. 8위 현대차(005380)는 3.18%의 상승세를 보이고 있다. 9위 휴림로봇(090710)는 5.01% 상승하며 활발한 거래를 이어가고 있다. 10위 제주반도체(080220)는 보합세로 큰 변동 없이 거래되고 있다.이 밖에도 에코프로(086520) ▲0.34%, NAVER(035420) ▲1.01%, 노타(486990) ▲5.85%, 고영(098460) ▲2.21%, HLB(028300) ▼0.76%, 삼성SDI(006400) ▲0.76%, 원익홀딩스(030530) ▼2.41%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▼2.80%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.51%, 알테오젠(196170) ▼1.31% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자