[서울데이터랩]펌프·밈코어·팬케이크스왑, 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 펌프이다. 펌프는 현재 10원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 4.41% 상승했다. 24시간 등락률은 3.46%로, 단기적으로도 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 펌프의 24시간 거래량은 6400억 276만 원에 달하며, 시가총액은 3조 6496억 원으로 47위에 랭크되어 있다.밈코어 역시 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 현재 3702원에 거래되고 있는 밈코어는 1시간 동안 3.49% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 13.08%로, 상당한 변동성을 보여주고 있다. 밈코어의 24시간 거래량은 527억 9048만 원이며, 시가총액은 3조 8487억 원으로 시가총액 순위 43위를 기록하고 있다.팬케이크스왑은 현재 4062원에 거래되며, 1시간 동안 1.37% 상승했다. 24시간 등락률은 9.13%로, 최근 안정된 상승세를 보이고 있다. 팬케이크스왑의 24시간 거래량은 2701억 7892만 원이며, 시가총액은 1조 4039억 원으로 시가총액 순위 81위에 위치해 있다.같은 시각 소닉SVM은 405원에 거래되며, 1시간 동안 0.94% 상승했다. 24시간 등락률은 -3.32%로, 최근 하락세를 보이고 있다. 플로키는 현재 0.137원에 거래되며, 1시간 동안 0.91% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 2.16%로, 소폭 상승세를 기록 중이다.한편, 비트겟토큰은 7384원에 거래되며, 1시간 동안 0.88% 상승했다. 24시간 등락률은 3.05%로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 비앤비는 현재 142만 7128원에 거래되며, 1시간 동안 0.82% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 3.90%이다. 비트텐서는 48만 4836원에 거래되며, 1시간 동안 0.68% 상승했다. 24시간 동안은 -0.61%로 하락세를 보이고 있다. 수이는 5159원에 거래되며, 1시간 동안 0.61% 상승했고, 테조스는 1075원에 거래되며 같은 1시간 동안 0.61% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자