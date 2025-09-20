[서울데이터랩]펌프 월드 리버티 파이낸셜 토큰 지캐시, 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 20일 1시 기준 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 펌프다. 현재 펌프의 가격은 9.97원으로, 1시간 동안 1.69% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 8.50% 하락하는 모습을 보였다. 펌프의 24시간 거래량은 약 8904억 1586만 원에 달하며, 시가총액은 3조 5283억 원으로 47위를 기록하고 있다.또한 월드 리버티 파이낸셜 토큰도 1시간 동안 1.31%의 상승률을 기록해 주목받고 있다. 현재 가격은 319원이며, 24시간 동안에는 3.41% 상승했다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰의 24시간 거래량은 9852억 8112만 원으로, 시가총액은 7조 8696억 원에 이른다. 시가총액 순위는 26위로, 상위권에 위치하고 있다.지캐시도 상승세를 보이며, 현재 6만 8501원에 거래되고 있다. 1시간 상승률은 0.57%로 비교적 낮지만, 24시간 동안 -2.57%의 하락세를 보였다. 지캐시의 24시간 거래량은 1373억 8824만 원이며, 시가총액은 1조 1112억 원으로 시가총액 순위는 99위를 기록하고 있다.같은 시각 넥소는 1809원에 거래되며, 1시간 동안 0.51% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 0.33% 하락했다. 밈코어는 현재 3274원으로, 1시간 동안 0.40% 상승했으나 24시간 동안 12.80% 하락했다.한편 하이퍼리퀴드는 7만 8397원에 거래되며, 1시간 동안 0.32% 상승했다. 플레어는 32원에 거래되며, 1시간 동안 0.24% 상승세를 보였다. 콘플럭스는 249원에 거래되며, 1시간 동안 0.17% 상승했다. 비트코인 캐시는 84만 5339원에 거래되며, 1시간 동안 0.16% 상승을 기록했다. 마지막으로 테더 골드는 512만 9993원에 거래되며, 1시간 동안 0.16% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자