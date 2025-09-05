에이럭스, 국산화 부품 기반으로 미국 1,000만 달러 수출 성사

이미지 확대 (사진=에이럭스 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

드론 전문기업 에이럭스(ALUX)가 최근 미국 주요 고객사와 1,000만 달러(약 140억 원) 규모의 다년도 공급 계약을 체결했다.국내 민간 드론 기업이 미국 시장에서 기록한 최대 규모 계약 사례로, 단순한 수출 확대를 넘어 국산화 부품 경쟁력을 입증한 것으로 평가된다.이번에 공급되는 제품은 기체, 비행제어장치(FC), 전자속도제어장치(ESC), 모터 등 핵심 부품을 100% 자체 설계·제조해 미국 국방수권법(NDAA) 요건을 충족했다. 에이럭스는 지난해 미 공군에 중국산 부품을 배제한 국산화 드론을 납품한 경험이 있어, 미국의 까다로운 기준을 충족시킨 기업으로 공식 인정받았다.국내에서도 방산 시장 진출을 위한 움직임을 강화하고 있다. 정부의 ‘AI 대전환 초혁신 경제 프로젝트’와 국방부의 ‘드론 실증부대 지정’ 정책에 따라 군 실증 사업에 참여하고 있으며, 대량 양산 체계도 확대 중이다. 에이럭스는 이미 핵심 부품 내재화와 연 200만 대 규모 생산 능력을 확보해, 국산 부품 요건이 필수인 방산 분야에서도 공급 역량을 갖췄다는 평가다.글로벌 드론 시장은 성장세를 이어가고 있다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 미국 드론 시장은 2024년 250억 달러에서 2030년 525억 달러 규모로 확대될 전망이다. 유럽과 중동, 동남아시아 등에서도 규제 강화와 공급망 다변화 기조 속에 새로운 기회가 열리고 있다. 국내 시장 역시 정책적 지원과 군 수요 확대에 힘입어 성장세가 이어지고 있다.에이럭스는 국산화 부품 기반 생산 체계와 미국 수출 경험을 바탕으로 방산과 산업용 드론 시장 모두에서 입지를 넓혀가고 있다.온라인뉴스팀